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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

عبور فرانسه از سد سنگال و غافلگیری در لحظات پایانی/ امباپه رکوردشکنی کرد

تیم ملی فرانسه در شرایطی که می‌خواست با کلین‌شیت از سد سنگال عبور کند، اما در دقایق پایانی بازی غافلگیر شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۰
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فرانسه و سنگال

قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و نایب قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، نخستین گام خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی برداشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فرانسه در چهارجوب دیدارهای دور اول از گروه I جام جهانی۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ سه‌شنبه شب در ورزشگاه متلایف شهر رادرفورد نیوجرسی به مصاف سنگال رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

گل‌های فرانسه را کیلیان امباپه (دقایق ۶۶ و ۶+۹۰) و بردلی بارکولا (دقیقه ۸۲) به ثمر رساندند و تک گل سنگال هم توسط ابراهیم امبایه (دقیقه ۵+۹۰) وارد دروازه فرانسه شد.

در این دیدار پر اتفاق که قضاوت آن را علیرضا فغانی به عهده داشت، دو تیم نیمه نخست را با تساوی بدون گل با پایان بردند. در نیمه دوم ابتدا صحنه‌ای مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه سنگال رخ داد و در شرایطی که امباپه به عنوان مهاجم سرنگون شده معتقد به خطای پنالتی بود، اما داور مسابقه دستور به ادامه بازی داد که تصمیمش در اتاق VAR هم تأیید شد. با این حال چند دقیقه بعد امباپه اولین گل را به ثمر رساند تا در سومین جام جهانی پیاپی برای فرانسه گلزنی کند و به همراه اولیویه ژیرو، صدرنشین گلزنان ملی فرانسه شود.

در حالی که فرانسه پس از گلزنی، کنترل بازی را هم در دست گرفته بود، بردلی بارکولا ۳ دقیقه پس از حضورش در زمین توانست گل دوم خروس‌ها را هم وارد دروازه سنگال کند. البته این پایان کار نبود و ۲ دقیقه پایانی بازی با غافلگیری همراه بود؛ ابتدا ابراهیم امبایه بازیکن تعویضی سنگال در دقیقه ۵+۹۰ اختلاف را به حداقل رساند تا آنها به جبران گل دوم هم امیدوار شوند، اما امباپه که قصد رکوردشکنی داشت، یک دقیقه بعد گل سوم فرانسه را وارد دروازه سنگال کرد تا دو دقیقه پایانی بازی با غافلگیری بیشتری همراه شود.

عبور فرانسه از سد سنگال و غافلگیری در لحظات پایانی/ امباپه رکوردشکنی کرد

امباپه با به ثمر رساندن دو گل در این بازی به ۵۸ گل ملی رسید، از رکورد اولیویه ژیرو با ۵۷ گل عبور کرد و به تنهایی تبدیل به بهترین گلزن ملی فرانسه تبدیل شد. امباپه همچنین در تاریخ جام جهانی به آمار ۱۴ گل زده رسید و با عبور از لیونل مسی آرژانتینی و ژوست لویی فونتن فرانسوی، هم بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جام جهانی شد و هم از رتبه ششم به رتبه سوم برترین گلزنان جام جهانی رسید. امباپه برای تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، نیاز به دو گل دیگر دارد تا با عبور از رونالدوی برزیلی ۱۵ گله و میروسلاو کلوزه ۱۶ گله از آلمان، به رتبه نخست تکیه بزند.

برنامه دیگر دیدار این گروه به شرح زیر است:

چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)

  • عراق - نروژ | ساعت ۰۱:۳۰ | ورزشگاه ژیلت | فاکسبرو ماساچوست
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