نادرترین رویداد: حضور مادر و پسر در جام جهانی!

تایلر بیندون، مدافع ۲۲ ساله تیم ملی نیوزیلند، با حضور در ترکیب تیمش برابر ایران به یک رکورد تاریخی دست یافت؛ اولین مادر و پسر در تاریخ جام‌های جهانی (مردان و زنان) که هر دو در این مسابقات به میدان رفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تایلر بیندون مدافع تیم ملی نیوزیلند، با حضور در ترکیب تیمش در دیدار مقابل ایران، به همراه مادرش جنی بیندون به یک رکورد بی‌نظیر در تاریخ فوتبال جهان دست یافت.

جزئیات رکورد:

تایلر بیندون: اولین بازی خود در جام جهانی را مقابل ایران انجام داد.

جنی بیندون: مادر تایلر، در جام‌های جهانی زنان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای نیوزیلند به میدان رفته بود.

رکورد: اولین مادر و پسر در تاریخ جام‌های جهانی (مردان و زنان) که هر دو در این مسابقات حضور داشته‌اند.

تایلر بیندون در بازی مقابل ایران، ۹۰ دقیقه کامل برای نیوزیلند به میدان رفت و نقش کلیدی در خط دفاعی تیمش داشت. او که متولد ۲۰۰۴ است، فصل گذشته برای باشگاه ردینگ در لیگ یک انگلیس بازی می‌کرد.