به گزارش تابناک به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: اف‌بی‌آی توطئه‌ای را که گفته می‌شود برای حمله به رویداد قهرمانی مبارزه نهایی روز یکشنبه در کاخ سفید طراحی شده بود، خنثی کرده است.

بنا بر این گزارش، مدیر اف‌بی‌آی گفت: در تاریخ ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد ماه)، اف‌بی‌آی و شرکای مجری قانون ما از تهدید بالقوه‌ای برای رویداد یواف‌سی در واشنگتن دی‌سی مطلع شدند و به لطف اقدام سریع اف‌بی‌آی، شرکای ما و وزارت دادگستری در یک عملیات چند ایالتی، اکنون چندین نفر در بازداشت هستند و حملات برنامه‌ریزی‌شده ظاهرا به‌طور کامل متوقف شدند.

اف‌بی‌آی جزئیات نقشه مهاجمان احتمالی برای هدف قرار دادن این رویداد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در آن حضور داشت، با پهپادهای انفجاری و تیراندازی به سمت جمعیت در حال فرار را شرح داد. طبق این گزارش، ۱۹ نفر در پشت پرده این نقشه ادعایی شرکت داشتند.

طبق آنچه اف‌بی‌آی ادعا کرده است، تایسن پراپر ۱۹ ساله در اوهایو دستگیر و پس از اعتراف به نقش خود در برنامه‌ریزی یک حمله، به «اقدام به قتل و چندین مورد نقض قوانین مربوط به سلاح گرم» متهم شده است.

اف‌بی‌آی بر اساس مصاحبه‌اش با پراپر مدعی شد که این گروه قصد داشتند در ضلع شمالی کاخ سفید «تجمعاتی» برگزار کنند.