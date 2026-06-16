نگرانی از قدرت ایران در بستن تنگه هرمز
به گزارش تابناک به نقل از سی ان ان، به گفته سه منبع آگاه از این یافتهها، سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده اخیرا ارزیابی کردهاند که ایران میتواند از این پس بهطور موثر دسترسی به تنگه هرمز را به دلخواه خود ببندد و تلویزیون خبری سیانان با استناد به این ارزیابی گزارش داد که این یعنی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه جنگی که آمریکا علیه آن به راه انداخت، «توانایی جدید و قدرتمندی» به دست آورده است.
سیانان در ادامه گزارش داد: صرف نظر از تفاهمنامهای که قرار است روز جمعه بهطور رسمی برای باز کردن این آبراه کلیدی به عنوان مقدمهای برای مذاکرات هستهای امضا شود، ایران ثابت کرد که میتواند دسترسی به تنگه هرمز را در طول درگیری فعلی مسدود کند و ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که این اتفاق میتواند دوباره رخ دهد.
یکی از منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده در گفتوگو با سیانان ادعا کرد: ما اکنون کنترل عملی تنگه هرمز را به ایران واگذار کردهایم؛ سلاحی قدرتمندتر از هر سلاح هستهای.
منبع آگاه دیگری از این ارزیابیها گفت: ایران نیز بهطور مشابه آموخته است که میتواند از حملات هدفمند علیه زیرساختهای انرژی کشورهای خلیج فارس به عنوان یک قابلیت استفاده کند چرا که این کار را در طول جنگ بهطور مؤثر انجام داد؛ ابزار دیگری که میتواند در آینده به نفع خود از آن استفاده کند.
سیانان در این رابطه افزود: ایالات متحده مجبور شده است برای بازگشایی کامل تنگه هرمز بهطور فشرده با ایران مذاکره کند که این امر بر اهرم فشار مداوم مقامات ایران تاکید دارد.
کاخ سفید و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا هنوز اظهار نظری در این خصوص انجام ندادهاند.
در نتیجه آتشافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه ترددها از این آبراه مهم بینالمللی که در مجاورت آبهای سرزمینی و خط ساحلی قلمروی ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتیهای مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها اجازه عبور نخواهند داشت.