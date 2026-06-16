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ستاره نیوکسل جام جهانی را از دست داد

تینو لیورامنتو، مدافع راست و ستاره آینده‌دار نیوکسل یونایتد، به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه همسترینگ، به طور قطعی شانس حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۱۷
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ستاره نیوکسل جام جهانی را از دست داد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، لیورامنتو در حال حاضر همراه با کاروان تیم ملی انگلستان در آمریکای شمالی به سر می‌برد، اما حالا در یک شوک بزرگ و ناگهانی، در آستانه بازگشت به نیوکسل قرار گرفته است.

ستاره کلاغ‌ها حالا جای خود را در لیست تیم ملی به بازیکن دیگری خواهد داد و توماس توخل، سرمربی سه‌شیرها، باید پیش از دیدار افتتاحیه چهارشنبه شب مقابل کرواسی جانشین او را معرفی کند. کشمکش‌های این بازیکن ۲۳ ساله با مصدومیت‌های پیاپی ماجرای جدیدی نیست؛ چرا که او در طول فصل ۲۶-۲۰۲۵ نیز تنها توانست در ۲۶ مسابقه در تمامی رقابت‌ها برای باشگاه سنت جیمز پارک به میدان برود.

او پیش از این و در دوران حضورش در ساوتهمپتون، تقریباً کل فصل ۲۲-۲۰۲۳ را به دلیل مصدومیت شدید زانو از دست داده بود.

این مدافع جوان در فصل گذشته نیز با مشکلات همسترینگ و زانو دست و پنجه نرم کرد و در نهایت تنها در ۱۹ بازی در تمامی رقابت‌ها در ترکیب اصلی قرار گرفت. ستاره نیوکسل که به تازگی از بند مصدومیت همسترینگ رها شده بود، ظاهراً دوباره با تشدید همین آسیب‌دیدگی کهنه روبرو شده و جام جهانی را از دست داده است.

بن‌بست ۶۰ میلیون پوندی؛ انتقال به آرسنال و سیتی معلق شد

این مصدومیت یک ضربه مهلک برای باشگاه نیوکسل نیز محسوب می‌شود؛ چرا که مدیران این تیم حساب ویژه‌ای روی درخشش او در این تورنمنت بزرگ برای جذب مشتریان ثروتمند باز کرده بودند. لیورامنتو پیش از این به باشگاه‌های بزرگی چون آرسنال و منچسترسیتی لینک شده بود، اما این آسیب‌دیدگی بدموقع احتمالاً تمام برنامه‌های او برای انتقال تابستانی را نقش بر آب کرده است.

او دو سال دیگر با نیوکسل قرارداد دارد اما هنوز تمایلی برای تمدید آن نشان نداده است. پیش از این انتظار می‌رفت نیوکسل برای فروش او مبلغی در حدود ۶۰ میلیون پوند از خریداران طلب کند، اما اکنون با این وضعیت، آینده او در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

امیدهای ستاره ناکام سه‌شیرها برای بازگشت در ماه اوت

این بازیکن جوان در اواخر فصل گذشته نیز به دلیل مصدومیت ران نزدیک به دو ماه خانه‌نشین بود، اما در جریان دیدار دوستانه اوایل این ماه مقابل نیوزیلند به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه دوم به زمین آمد تا نشان دهد به شرایط بازی رسیده است؛ هرچند که این بازگشت دوام چندانی نداشت. لیورامنتو حالا امیدوار است روند درمانی‌اش به خوبی طی شود تا بتواند پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر در ماه اوت به میدان بازگردد و مدیران نیوکسل نیز آرزو می‌کنند که مراحل توان‌بخشی و بهبودی او بدون هیچ مشکل جدیدی سپری شود.

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