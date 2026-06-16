تأکید عراقچی و البوسعیدی بر لزوم عبور ایمن از تنگه هرمز

وزرای امور خارجه ایران و عمان بر تعهد خود به قوانین بین‌المللی در مورد عبور ایمن از تنگه هرمز تأکید کردند.

به گزارش تابناک به نقل از عمان نیوز، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان امروز (سه شنبه) در تماس تلفنی، بر تعهدات دو کشور به قوانین بین‌المللی برای حمایت از خطوط کشتی‌رانی و تلاش‌های دیپلماتیک جهت حفاظت از ثبات منطقه تأکید کردند.

دو طرف ایرانی و عمانی در این گفت‌وگوی تلفنی عنوان کردند که دو کشور به تعهدات خود به قوانین بین المللی درخصوص عبور ایمن از تنگه هرمز پایبند هستند.