دریای سرخ میتوانست قبرستان کشتیهای دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمانزدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
در شرایطی که تحولات منطقه غرب آسیا، تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی و همچنین ابعاد جدید جنگهای رسانهای و شناختی، به یکی از مهمترین موضوعات روز تبدیل شده است، بررسی تفاوتهای تهدیدات امروز با دوران دفاع مقدس از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سردار حبیب سعیدفر، فرمانده تیپ شهید سرلشکر احمد سوداگر دزفول و از رزمندگان دوران دفاع مقدس، در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار تابناک در دزفول به تشریح ابعاد جنگ نرم و سخت علیه جمهوری اسلامی ایران، راهبردهای دشمن در حوزه نفوذ و عملیات رسانهای، نقش وحدت ملی در مقابله با تهدیدات، جایگاه ایران در معادلات منطقهای و مسئولیت مردم در شرایط کنونی پرداخت.
مشروح گفتوگوی فرمانده تیپ شهید سرلشکر احمد سوداگر دزفول را در ادامه بخوانید:
تابناک: شما فرمانده و رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس بودهاید و امروز نیز کشور با تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه است. به نظر شما مهمترین تفاوت میان شرایط امروز و دوران دفاع مقدس چیست؟
دشمن در طول ۴۷ سال گذشته، از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، انواع تهاجمات، تحرکات و بحرانها را برای به شکست کشاندن یا دستکم منحرف کردن انقلاب اسلامی طراحی و اجرا کرده است. این اقدامات از جنگهای داخلی و فعالیت گروههای ضدانقلاب در مناطق مرزی، تحرکات تجزیهطلبانه در استانهای مرزی، کودتای معروف نوژه و در نهایت جنگ تحمیلی هشتساله آغاز شد. با وجود همه این اقدامات، دشمن در دهه ۶۰ نتوانست به اهداف خود دست یابد. هدف از تجاوزها، اغتشاشات، جنگها، درگیریها، اقدامات تجزیهطلبانه و بهویژه ترورهای گسترده، از جمله ترور شخصیتهای رده اول کشور، این بود که نظام جمهوری اسلامی را با شکست مواجه کند، اما در پایان دهه ۶۰ هیچیک از این اهداف محقق نشد.
در دهه ۷۰، رویکرد دشمن تغییر کرد. پس از ناکامی در مقابله مستقیم، تلاش شد زمینههای فروپاشی از درون فراهم شود. اساسیترین عاملی که در دهه ۶۰ مانع دستیابی استکبار به اهدافش شد، حضور مؤثر، منسجم و آگاهانه مردم در صحنه و همراهی آنان با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بود. مردم با وحدت، انسجام و تبعیت از فرامین امام راحل توانستند تمامی نقشههای دشمن را ناکام بگذارند. در دهه ۷۰ دشمن به سمت نفوذ حرکت کرد؛ نفوذ عناصری که بتوانند عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را دچار شکاف کرده و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهند. هنگامی که از رویارویی مستقیم نتیجهای نگرفتند، به استفاده از جاسوسان، عناصر نفوذی و افرادی که در مراکز غربی آموزش دیده بودند، برای تأثیرگذاری بر سیاستهای کشور و سوق دادن آن به سمت غرب وارد میدان شدند.
در اینجا قصد نام بردن از دولت خاصی را نداریم، بلکه درباره راهبردهای استکبار سخن میگوییم. این نفوذیها و جاسوسان تلاش کردند تصمیمات دولت و نظام جمهوری اسلامی را به سمت منافع غرب سوق دهند. از این رو، در بخشهای مختلف کشور نفوذ کردند و بهویژه در حوزههای اقتصادی حضور یافتند. هدف آنان فعالسازی گسلهای اجتماعی، تحریک قومیتها و ایجاد شکاف در ساختار اجتماعی کشور بود.
در دهههای ۷۰ و ۸۰، یکی از مهمترین محورهای فعالیت آنان، ارزشزدایی از دفاع مقدس و ارزشهای انقلاب اسلامی و جایگزین کردن الگوها و ارزشهایی بود که بتواند بهعنوان آلترناتیوی در برابر انقلاب اسلامی قرار گیرد و انسجام مردم را هدف قرار دهد.
تابناک: بنابراین معتقدید تفاوت جنگ امروز با دوران دفاع مقدس این است که علاوه بر جبهه خارجی، با تهدیدهای داخلی نیز مواجه هستیم؟
دقیقاً همینطور است. دشمن دریافت که از طریق جنگ مستقیم قادر به شکست جمهوری اسلامی نیست؛ بنابراین وارد عرصه داخلی شد و انسجام، وحدت و همبستگی مردم را هدف قرار داد. آنان به این نتیجه رسیدند که تنها راه تضعیف یا فروپاشی انقلاب، فعالسازی گسلهای اجتماعی و تأثیرگذاری بر ساختار داخلی کشور است. به همین دلیل، ابزارهای لازم را نیز برای این هدف به کار گرفتند.
نخستین ابزار آنان هویتزدایی از طریق رسانهها، شبکهها و ماهوارههایی که از خارج از مرزها بهطور گسترده بر ذهن و اندیشه جوانان ایرانی اثرگذاری کردند و نسلهای دهه ۸۰ و ۹۰ را در معرض تهاجم فرهنگی و رسانهای قرار دادند.
تابناک: گفته میشود در دوران دفاع مقدس دشمن از ابزارهای مشخص نظامی مانند هواپیما و تانک استفاده میکرد، اما امروز با بهرهگیری از فضای مجازی و رسانهها تلاش میکند بر ذهن جوانان و افکار عمومی تأثیر بگذارد. به نظر شما چگونه باید با این شرایط مواجه شد؟
دقیقاً جنگی که در دهه ۶۰ علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، یک جنگ سخت و ابزارمحور بود؛ جنگی که محور آن سلاح و تجهیزات نظامی بود. اما جنگی که در دهههای ۸۰ و ۹۰ با آن مواجه شدیم، جنگ نرم است؛ جنگی که ابزارهای خاص خود را دارد و بیش از هر چیز بر رسانه استوار است. در جنگ سخت، سلاح محور اصلی است، اما در جنگ نرم، رسانه نقش تعیینکننده دارد. از آنجا که هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی نسل جوان و هویتزدایی از این نسل است، ما نیز باید متناسب با این نوع تهدید، ابزار و سلاح لازم برای مقابله با این هجمه را در اختیار داشته باشیم.
تابناک: پیشنهاد شما چیست و به نظر شما چگونه باید با این شرایط مواجه شد؟
اساسیترین سلاحی که میتوان در برابر این تهاجم ایستادگی کرد، همان چیزی است که خداوند نیز بر آن تأکید فرموده است؛ یعنی ایمان. نخستین و مهمترین سلاحی که باید در برابر تهاجم فرهنگی، رسانهای و جنگ نرم دشمن ایجاد کنیم، ایمان است.
تمام ابزارهایی که در اختیار داریم باید در خدمت افزایش ایمان نسل جوان قرار گیرند؛ زیرا ایمانافزایی مؤثرترین و تعیینکنندهترین ابزار در مقابله با راهبردها و دکترین جدید دشمن علیه نسل حاضر و آینده کشور است. ما باید با نسل جوان آشتی کنیم. نسلهای پیشین باید زبان نسل جدید را بشناسند و آن را درک کنند. مساجد باید فعال شوند، جلسات قرائت قرآن رونق بگیرند و در عین حال برای جوانان جذاب و متناسب با نیازهای آنان باشند.
نکته مهم این است که باید از همه ظرفیتهایی که میتواند هویت ایرانی ـ اسلامی را به نسل جوان، بهویژه جوانان دهههای ۸۰ و ۹۰، بازگرداند بهره ببریم. این اقدامات باید با استفاده از ابزارهای جوانپسند، خلاقانه، انگیزهبخش و متناسب با روحیات نسل جدید انجام شود تا مورد پذیرش آنان قرار گیرد. متأسفانه در برخی حوزههای فرهنگی همچنان در فضای دهههای ۵۰ و ۶۰ متوقف ماندهایم. ضروری است با رویکردی نوین برای تقویت باورهای دینی و مقابله با راهبردهای جدید دشمن عمل کنیم. مسئولان، علما و بزرگان کشور نیز باید توجه ویژهای به این مسئله داشته باشند. باید با دقت و حساسیت بتوانیم نسل جدید را بیش از پیش به آرمانهای انقلاب نزدیک کنیم. هرچند در طول سالهای گذشته رویشهای فراوانی داشتهایم، اما اگر حتی یک نفر دچار ریزش شود نیز باید نسبت به آن حساس باشیم و برای حفظ سرمایههای انسانی و فکری جامعه تلاش کنیم.
تابناک: اگر بخواهیم شرایط امروز منطقه را با آغاز دوران دفاع مقدس مقایسه کنیم، چه شباهتهایی میان این دو مقطع تاریخی وجود دارد؟ همچنین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه نسبت به آن دوران چگونه تغییر کرده است؟
بنده سالهای ابتدایی دهه ۶۰ را بهخوبی درک کردهام و در آن دوران حضور داشتهام. زمانی که تهاجم دشمن به مرزهای جمهوری اسلامی آغاز شد، جوانان و نوجوانان بسیار برومند و باانگیزهای در کشور حضور داشتند که حتی بدون اجازه والدین خود راهی جبههها میشدند. آنچه آنان را به میدان میآورد، انگیزه الهی، عشق به میهن و لبیک گفتن به ندای حضرت امام خمینی(ره) بود. در روزهای آغازین جنگ، گاهی به دلیل محدودیتها اجازه حضور برخی بسیجیان در خطوط مقدم داده نمیشد، اما شور و اشتیاق آنان به اندازهای بود که با هر شیوهای خود را به میدان نبرد میرساندند.
امروز نیز در شرایطی مثل جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از رویارویی با دشمن مواجه هستیم، همان روحیه در میان نسلهای مختلف دیده میشود. جوانان دهههای ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ در عرصههای مختلف حضور یافتهاند و در قالب مجموعههای مردمی و نیروهای مردمپایه فعالیت میکنند. در طول ۴۷ سال گذشته رویشهای فراوانی در کشور شکل گرفته است و اکنون آثار آن را در شرایط بحرانی و در مقابله با دشمن مشاهده میکنیم. این سرمایه انسانی ارزشمند در میدان مقابله با استکبار حضور دارد و نقشآفرینی میکند.
تابناک: شرایط منطقه امروز در مقایسه با دوران دفاع مقدس چه تفاوتی دارد؟
در دوران دفاع مقدس، عمده تهدیدها متوجه استانهای مرزی کشور، بهویژه مرزهای غربی بود. هرچند در سالهای پایانی جنگ، دامنه درگیریها به خلیج فارس نیز کشیده شد، اما گستره تهدید محدودتر بود.
امروز دشمن به این جمعبندی رسیده است که اگر بخواهد جمهوری اسلامی را تضعیف کند، باید تمام جغرافیای ایران را هدف قرار دهد. تفاوت اصلی با دوران دفاع مقدس در همین مسئله است. اکنون کل سرزمین ایران اسلامی، با وسعت حدود یک میلیون و ۶۲۰ هزار کیلومتر مربع، در معرض انواع تهدیدها قرار دارد و دشمن تنها به بخشی از کشور چشم ندوخته، بلکه نگاه او متوجه تمامیت ایران است.
تابناک: با توجه به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی، ارزیابی شما از وضعیت امنیتی کشور و منطقه چیست؟
ما در جریان جنگ اخیر، معادلات منطقه را بهطور کامل دگرگون کردیم و عرصه تقابل از یک جنگ محلی به یک رویارویی منطقهای تغییر یافت. در این مسیر توانستیم برخی مؤلفههای مهم ژئوپلیتیکی را در اختیار بگیریم و جایگاه خود را در معادلات منطقهای تقویت کنیم. از جمله نتایج این تحولات، کاهش حضور و نفوذ آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج فارس بود. همچنین توانستیم اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و بهویژه در حوزه راهبردی تنگه هرمز به نمایش بگذاریم و این اقتدار را به جهانیان اثبات کنیم.
در شرایط کنونی نیز معادلات ژئوپلیتیکی منطقه فراتر از خلیج فارس در حال گسترش است و بخشی از این تحولات به سمت دریای سرخ در حال حرکت است. در آن منطقه نیز ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجهی وجود دارد و متحدان ما می توانند آنجا را قبرستان کشتی های غربی و صهیونیستی کنند. در مجموع، دامنه درگیریها روزبهروز گستردهتر میشود و دشمن نیز در تلاش است ابعاد این جنگ را توسعه دهد؛ اما در محاسبات خود دچار اشتباه شده است. تمام منطقه غرب آسیا را گورستان استکبار خواهیم کرد و جوانان رشید اعم از شیعیان، علویان، اهل سنت و تمامی ملتهای مستضعف در خلیج فارس، دریای سرخ و شمال آفریقا، در برابر سیاستهای استکباری و صهیونیستی ایستادهاند و در این رویارویی نقشآفرینی میکنند. به همین دلیل، دشمن نمیتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد و با مقاومت گسترده ملتهای منطقه مواجه خواهد بود.
تابناک: به نظر شما مهمترین هدف دشمن از حمله به مراکز و زیرساختهای کشور چیست؟
تا زمانی که ملت انقلابی ایران پشت سر رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایستاده باشد، دشمن نمیتواند به اهداف خود دست یابد. هدف اصلی دشمن از حمله به زیرساختها این است که آستانه تحمل و تابآوری مردم را کاهش دهد. آنان تصور میکنند با آسیب رساندن به زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی، زندگی و معیشت مردم با دشواری مواجه خواهد شد و در نتیجه مردم در برابر نظام و دولت قرار خواهند گرفت. در واقع، هدف اصلی همچنان انسجام داخلی کشور است. دشمن تلاش میکند با آسیب زدن به زیرساختها، توانمندی دولت و نظام در اداره امور جامعه را کاهش دهد، مشکلات معیشتی را افزایش دهد و میان دولت و ملت فاصله ایجاد کند. آنچه بیش از هر چیز هدف قرار گرفته، همبستگی و انسجام داخلی کشور است.
تابناک: از نگاه شما نقش مردم در این شرایط چیست و چگونه میتوانند به کشور کمک کنند؟
آنچه مقام معظم رهبری همواره از مردم انتظار داشتهاند، تقویت دشمنشناسی و شناخت دقیق ابزارها، روشها و راهبردهای دشمن است. مردم باید شیوههایی را که دشمن در این جنگ به کار میگیرد بشناسند و نسبت به اهداف و برنامههای او آگاهی داشته باشند.
همچنین لازم است همانند گذشته، مواضع خود را در برابر دشمن حفظ کنند و در عرصههای مختلف حضور مؤثر داشته باشند. این حضور میتواند در میدانهای گوناگون از جمله پشتیبانی از رزمندگان اسلام، حضور آگاهانه در صحنههای اجتماعی و حمایت از سیاستهای کلان کشور نمود پیدا کند. در کنار این موارد، دیپلماسی مقتدرانه نیز یکی از ارکان مهم این مقاومت به شمار میآید. اگر مردم همچون گذشته پشتیبان نظام جمهوری اسلامی، دولت و مقام معظم رهبری باشند، دشمن نیز همانند گذشته نخواهد توانست به اهداف خود دست پیدا کند.
گفتگو: سیروس بهرامی