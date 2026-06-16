عیادت علی دایی از بازیگر سینما و تلویزیون
به گزارش تابناک؛ اکبر عبدی با انتشار تصویری از این دیدار صمیمانه در اینستاگرام نوشت:
خدا را شکر، حالم خوب است و قبل از هر چیز این لطف و عنایت خداوند بوده که شامل حالم شده است. از همه شما مردم عزیز که در این مدت با دعاها، محبتها و پیگیریهایتان دلگرمم کردید، صمیمانه تشکر میکنم.
دیدار با دوست عزیز و اسطوره بزرگ ورزش ایران، جناب علی دایی، برای من افتخار بزرگی بود. ایشان با بزرگواری و محبت خود به من لطف کردند و حضورشان باعث دلگرمی و خوشحالی فراوانم شد.
از همه عزیزانی که در این روزها کنارم بودند و برای سلامتیام دعا کردند، قلباً سپاسگزارم و امیدوارم همیشه سلامت، موفق و سربلند باشید.
اکبر عبدی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، که حدود یک ماه پیش به دلیل عارضه قلبی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) یکی از بیمارستانها بستری شده بود، پس از پشت سر گذاشتن روند درمان و بهبود وضعیت جسمانی، از بیمارستان ترخیص شد.