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کنایه سنگین عارف به کارشناسان صداوسیما

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از حضور برخی چهره‌ها در برنامه‌های تلویزیونی به‌عنوان کارشناس اینترنت، پرسید چگونه فردی بدون دانش تخصصی در این حوزه، به‌عنوان مخالف اینترنت در صداوسیما اظهار نظر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۸۵
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کنایه سنگین عارف به کارشناسان صداوسیما

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از حضور برخی چهره‌ها در برنامه‌های تلویزیونی به‌عنوان کارشناس اینترنت، پرسید چگونه فردی بدون دانش تخصصی در این حوزه، به‌عنوان مخالف اینترنت در صداوسیما اظهار نظر می‌کند.

براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۸۹ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بین‌الملل هستند

عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها درباره اینترنت بین‌الملل اظهار داشت: براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۸۹ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بین‌الملل هستند و تنها ۱۱ درصد از این موضوع حمایت می‌کنند. حتی معتقدم اگر استدلال‌های فنی و کارشناسی به‌درستی برای این گروه نیز تبیین شود، بخشی از آنان در دیدگاه خود تجدیدنظر خواهند کرد. اما در نهایت ما نمی‌توانیم نظر اقلیت را به اکثریت تحمیل کنیم.

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براساس نظرسنجی خود صداوسیما نیز ۶۳ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بین‌الملل هستند، اما در برنامه‌های این رسانه عمدتاً از افرادی دعوت می‌شود که موافق محدودسازی اینترنت هستند و فرصتی برای طرح دیدگاه‌های مخالف قطع اینترنت فراهم نمیشود.

چطور فردی که دو واحد کامپیوتر پاس نکرده می‌شود کارشناس اینترنت صداوسیما؟ شنیدن نقد‌ها و اعتراض‌ها را وظیفه خود می‌دانیم، اما در نهایت بر اساس منافع کشور و مردم تصمیم خواهیم گرفت.

آن آقایی که در جلسات با اینترنت بین‌الملل مخالفت می‌کند خودش اینترنت سفید دارد، اگر اینترنت بین‌الملل، بد است چرا خودت داری؟ مگر تو با بقیه مردم چه فرقی داری؟

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محمدرضا عارف کارشناسان صداوسیما اینترنت بین الملل اینترنت سفید
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