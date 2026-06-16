طارمی: به ما گفتند زودتر خاک آمریکا را ترک کنید/ از پرسشهای سیاسی خسته شدیم
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی با انتقاد از برخی رفتارها گفت: فیفا به ما گفته که باید امشب آمریکا را ترک کنیم؛ ما باید در این شرایط خاص آمادهسازیمان را انجام دهیم. نمیدانم چه کسی گفته که ما باید همین امشب به مکزیک برگردیم، اما فکر میکنم این چیزی بین فدراسیون فوتبال و فیفاست.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی در بازی نخست ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از تساوی ۲ - ۲ مقابل نیوزلند اظهار داشت: پیش از هر چیز باید از هوادارانمان در لسآنجلس تشکر کنم که در طول ۹۰ دقیقه جو شگفتانگیزی را در ورزشگاه سوفای به وجود آوردند. از همه آنها قدردانی میکنم، چون به ما حس بودن در خانه را دادند. امیدوارم آنها در بازی بعدی هم همین کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: در مورد تیخوآنا باید بگویم که در آنجا خیلی راحت هستیم، همه نسبت به ما لطف و ما را دوست دارند، به همین دلیل باید از آنها بابت این موضوع تشکر کنم. منتظر دو دیدار بعدیمان هستیم و امیدوارم هواداران همانند این مسابقه، در آن دو بازی هم از ما حمایت کنند.
طارمی درباره مشکلات تیم در این تورنمنت و انتقاد از شرایط به وجود آمده از سوی آمریکاییها، اظهار داشت: هنوز مشکلاتی داریم. باید فردا صبح ریکاوری و تمرین کرده و سپس تیخوآنا را مجدد به مقصد لسآنجلس ترک کنیم. پس از دیدار با نیوزیلند باید فوراً لسآنجلس را ترک کنیم و این چیز خوبی برای فوتبال نیست، چون در جام جهانی شما باید آمادهسازی خوبی برای بازی بعدیتان داشته باشید و این وضعیت استرس بسیار زیادی به بازیکتان و کادرفنی وارد میکند. حمایت لازم را ندیدیم و فیفا میتواند و باید بیشتر از این کمک کند. باید ببینم در آینده چه اتفاقی میافتد.
مهاجم تیم ملی در پاسخ به این پرسش که «چه کسی به شما گفته که باید همین امشب خاک آمریکا را ترک کنید؟»، گفت: نمیدانم! فیفا به ما گفته که باید امشب آمریکا را ترک کنیم. همانطور که به شما گفتم ما باید در این شرایط خاص آمادهسازیمان را انجام دهیم. نمیدانم چه کسی گفته که ما باید همین امشب به مکزیک برگردیم، اما فکر میکنم این چیزی بین فدراسیون فوتبال و فیفاست. این، اما تمام ماجرا نیست و ما در اینجا نمایندگان رسانهای، رئیس فدراسیون، نایب رئیس فدراسیون و برخی اعضای کادرفنیمان که برای ما خیلی مهم هستند، کنارمان نداریم.
طارمی یادآور شد: ما بازیکنان هیچگونه ارتباطی با فیفا نداریم. برای مثال همین حالا آنالیزور ما اینجاست و نقش مدیر رسانهای تیم را ایفا میکند! در واقع همه چیز مثل یک فاجعه است و این چیز خوبی نیست، اما ما به دنبال بهانه نیستیم و باید به جلو نگاه کنیم. امیدهایی برای دو دیدار بعدیمان داریم و تمام توانمان را در آن دو بازی به خاطر مردممان به کار خواهیم بست تا شادی را برایشان به ارمغان بیاوریم.
وی در مواجهه با پرسش سیاسی یکی از خبرنگاران خارجی خاطرنشان کرد: پیش از هر چیز باید بگویم که برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم. همیشه سعی کردهایم کنار مردمانمان باشیم. به عنوان فوتبالیست تیم ملی، میخواهیم همه ایرانیان، چه آنهایی که داخل کشور و چه آنهایی که در خارج از کشور هستند را با هم متحد کنیم. به چیزهای دیگر اهمیتی نمیدهیم، به خصوص موارد سیاسی، فقط میخواهیم برای ایرانیان در سراسر دنیا بازی کنیم و آنها را با هم متحد کنیم. در حال حاضر مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
مهاجم ۳۳ ساله تیم ملی در مواجهه با پرسش خبرنگاری که از او پرسید چه حسی دارد، گفت: ما همیشه آرام هستیم. از شما میپرسم که به عنوان خبرنگار چه حسی دارید؟ (خبرنگار پاسخ داد حس خوبی دارم)، ما هم حس خوبی داریم، چون در جام جهانی و در کانون توجهات هستیم و این چیزی است که هر بازیکنی دوست دارد آن را تجربه کند. از حضور در این تورنمنت لذت میبریم و به دنبال رقم زدن بهترین اتفاقات هستیم.
طارمی درباره شادی گل تیم پس از گل اول، خاطرنشان کرد: از همان پنج، شش سالگی از فوتبال بازی کردن لذت میبریم. عاشق فوتبال هستیم و فوتبال مهمتر از هر چیزی برای ماست. وقتی هم که تیم گل میزند، شادی میکنیم و ضمن خوشحالی از این بابت، میخواهیم این شادی را هم برای هوادارانمان به ارمغان بیاوریم. امیدوارم در بازی بعدی هم بتوانیم با گلزنیمان این کار را انجام دهیم.
وی در مواجهه با پرسش تکراری درباره اینکه مسؤلان آمریکایی به آنها گفتهاند باید بلافاصله پس از دیدار به مکزیک بازگردند، با قطع کردن صجبت این خبرنگار گفت: ببینید، من بازیکن فوتبال هستم، نه رئیس فدراسیون و عضوی از کادرفنی! من نمیتوانم به این پرسش پاسخ بدهم، چون اطلاعی از این موضوع ندارم. من یک بازیکن هستم و روی فوتبال تمرکز دارم و شما باید این پرسش را از رئیس فدراسیون یا مدیر رسانهای ما بپرسید که اینجا نیستند. شما باید این پرسش را از فیفا باید بپرسید، نه از ما!
مهاجم شماره ۹ تیم ملی در مواجهه با این پرسش که «چه زمانی متوجه شدید که باید بلافاصله بعد از بازی آمریکا را ترک کنید؟ آیا بعد از این بازی این موضوع را به شما اطلاع دادند؟»، گفت: نه، قبل از بازی از این موضوع مطلع شده بودیم. در کل، وضعیت بدی است و از این وضعیت خیلی خسته شدهایم. در دو ماه گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردهایم که این خیلی بد است و همین تیم را تحتتأثیر قرار داده است، در حالی که همانطور که فیفا گفته، ما به دنبال صلح و لذت بردن از فوتبال هستیم.
طارمی درباره اینکه چه پیامی برای اینفانتینو دارد که این مسابقه را هم از نزدیک تماشا کرد، گفت: اینفانتینو پس از بازی هم در رختکن تیم حاضر شد و ما این مواردی که اینجا در موردش صحبت کردیم را به او انتقال دادیم. به طور حتم، او هم میخواهد به ما کمک کند، اما مسائل دیگری هم هست که همه آن را میدانند و نیاز نیست به آن اشارهای کنم. در حال حاضر، همه چیز خوب است و فقط صلح و آرامش بیشتری میخواهیم. در مورد فیفا هم نمیدانم که چه کسی از فیفا پشتیبانی میکند. شما منظور من را میدانید. ما، اما برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم.
وی در مواجهه با این پرسش که «مایل هستی چیزی به دونالد ترامپ بگویی؟»، با زدن لبخندی خاطرنشان کرد: من فوتبالیست هستم، نه سیاستمدار! ما اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم. من آمادهام اینجا در مورد بازی صحبت کنم و حاضرم در این خصوص به تمامی پرسشهای شما پاسخ دهم، اما تمامی پرسشهایی که مطرح شد درباره مشکلات و مسائل سیاسی بود. واقعیت این است که از صحبت کردن در این مورد خسته شدهایم. اگر کسی به ما کمک کند، قدردانش خواهیم بود و اگر هم کمکی نکنند هیچ مشکلی نیست. ما بازیکنان فقط پشت هم ایستادهایم و سعی میکنیم با ارائه بهترین بازیمان هر دو دیدار بعدی را ببریم و در هفتمین حضورمان در جام جهانی، تاریخسازی کنیم و راهی مرحله حذفی شویم.
ولی این ایرانه که به لطف رهبر شهید در دنیا عزت مند شد