دیدار ترامپ و امیر قطر درباره ایران
در جریان دیدار امیر قطر و ترامپ دو طرف ضمن تمجید از نقش دوحه در میانجیگری منطقهای، بر توسعه شراکت اقتصادی گسترده میان دو طرف و ادامه روند مذاکرات با ایران تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۴۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در جریان دیدار امیر قطر و ترامپ دو طرف ضمن تمجید از نقش دوحه در میانجیگری منطقهای، بر توسعه شراکت اقتصادی گسترده میان دو طرف و ادامه روند مذاکرات با ایران تاکید کردند.
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