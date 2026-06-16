دیدار ترامپ و امیر قطر درباره ایران

در جریان دیدار امیر قطر و ترامپ دو طرف ضمن تمجید از نقش دوحه در میانجی‌گری منطقه‌ای، بر توسعه شراکت اقتصادی گسترده میان دو طرف و ادامه روند مذاکرات با ایران تاکید کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در جریان دیدار امیر قطر و ترامپ دو طرف ضمن تمجید از نقش دوحه در میانجی‌گری منطقه‌ای، بر توسعه شراکت اقتصادی گسترده میان دو طرف و ادامه روند مذاکرات با ایران تاکید کردند.