

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا امروز گفت "جنگ علیه حزب‌الله زیاد به طول انجامیده است و پیشنهاد دادم که سوریه وارد نبرد با حزب الله شود"!



به نظر می‌رسد که این جمله یکی از توطئه‌های جدید ترامپ را برملا می‌کند. به این نحو که احتمال دارد بعد از تفاهمنامه، عملاً اسرائیل را متوقف و تکفیری‌های تروریست در سوریه را تحریک به شروع جنگی دیگر علیه حزب الله لبنان کند.