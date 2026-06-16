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پاسخ قاطع رامین رضاییان به خبرنگار خارجی

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: من به خبرنگاران احترام می‌گذارم اما مسائل خارج از فوتبال، بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۳۷
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پاسخ قاطع رامین رضاییان به خبرنگار خارجی

به گزارش تابناک؛ رامین رضاییان پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن زمین دیدار ایران و نیوزیلند اظهار داشت: تمرین در مکزیک و بازی کردن در لس‌آنجلس سخت است، اما باید از مردم مکزیک تشکر کنیم چراکه با ما رفتاری خوب و زیبا داشتند.

وی در مورد تساوی امروز گفت: امروز خوشحال نیستیم، چون شایسته بردن این بازی بودیم، اما فوتبال همین است. گاهی نمی‌توانید به چیزی که می‌خواهید برسید. باید از هم‌تیمی‌هایم، دوستانم و مردم کشورم ایران تشکر کنم. آنها شایسته اتفاقات بهتری هستند. آنها سزاوار بیشتر از این هستند. باید رو به جلو نگاه کنیم و به بازی بعدی‌مان فکر کنیم.

مدافع تیم ملی فوتبال گفت: در خصوص شادی پس از گلش گفت: این یک خوشحالی ویژه و یک حس شادی خاص بود. چون نمی‌خواهم وارد مسائل سیاسی شوم درباره آن صحبت نمی‌کنم.

رضاییان در پاسخ به سوال شیطنت‌آمیز خبرنگار خارجی در خصوص اتفاقات رخ داده هنگام پخش سرود ملی گفت: ما اینجا هستیم تا به سؤال‌های فوتبالی پاسخ بدهیم. باید بدانید که مردم کشورم ایران فوق‌العاده هستند. آنها در همه زمینه‌ها انسان‌های بسیار خوبی هستند. همه دنیا دیدگاه‌ها و بازخورد‌های من را می‌دانند. اگر بین ما مشکلی وجود داشته باشد، آن مسئله مربوط به خود ماست. این موضوع به دیگران ارتباطی ندارد. من به شما احترام می‌گذارم، اما این مسئله‌ای است که بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.

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رامین رضائیان خبرنگاران ایران نیوزیلند جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سرود ملی تابناک ورزشی
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