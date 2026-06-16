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افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی با تبدیل به سیکل‌ترکیبی

واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی کلاس F رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات به عنوان بزرگترین واحد بخار راندمان بالای کشور با حجم سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیون یورو توسط وزیر نیرو افتتاح شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۲۹
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افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی با تبدیل به سیکل‌ترکیبی

واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی کلاس F رودشور امروز سه شنبه ۲۶ خردادماه و با حضور برخط عباس علی آبادی، وزیر نیرو افتتاح شد.

به گزارش تابناک از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی- مدیرعامل شرکت برق حرارتی- در مراسم افتتاح این واحد نیروگاهی، گفت: پروژه راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه رودشور در راستای افزایش تولید برق و پاسخگویی به رشد مصرف انرژی در مرکز کشور به ویژه در استان تهران و همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی با تبدیل آن به سیکل‌ترکیبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیون یورو راه‌اندازی شده و برای اولین بار در کشور در این طرح با آرایش ۳-۳-۱ (سه توربین گاز، سه بویلر و یک توربین بخار) سه واحد گازی و یک واحد بخار به یکدیگر متصل شدند.

اعتمادی با بیان اینکه ظرفیت نهایی نیروگاه رودشور با اجرای این پروژه به یک‌هزار و ۱۳۴ مگاوات افزایش یافت، افزود: در این طرح با استفاده از حرارت خروجی اگزوز واحدهای گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش بخار، بدون مصرف سوخت اضافی انرژی الکتریکی تولید می‌شود که این میزان انرژی تولیدی در واحد بخار این نیروگاه سالانه معادل ۷۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی سوخت به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه راندمان نیروگاه با احداث این واحد بخار به حدود ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت، بیان کرد: این نیروگاه در کنار استان‌های تهران و مرکزی به عنوان قطب مصرف انرژی کشور قرار گرفته؛ از این رو احداث این واحد بخار در حفظ پایداری و بهبود ولتاژ شبکه برق منطقه نقش کلیدی را ایفا خواهد کرد.

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی رودشور بر مبنای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بر اساس قرارداد بیع‌متقابل صورت پذیرفته است. شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر به عنوان مالک و سرمایه‌گذار پروژه، شرکت تولید نیروی برق حرارتی سرمایه‌پذیر و صندوق توسعه ملی تامین کننده مالی پروژه هستند.

همچنین پیمانکار احداث واحد بخار، گروه مپنا است. سرمایه‌گذاری صورت گرفته جهت احداث این واحد طبق قرارداد بیع متقابل فی‌مابین از محل سوخت صرفه‌جویی شده ناشی از افزایش راندمان نیروگاه بازپرداخت خواهد شد.  

در ادامه این مراسم عباس علی آبادی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ، رهبر شهید، شهدای صنعت آب و برق، شهدای میناب و تمام شهدای جامعه و فرماندهان نظامی و همچنین آغاز ماه محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان، گفت: با سرکشی‌های مکرر و همت و تلاش بدون وقفه کارکنان صنعت برق، پروژه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور در استان مرکزی به ثمر نشست و امروز شاهد آغاز بهره‌برداری از آن هستیم. تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بوده است.

علی‌آبادی افزود: افزوده شدن ۳۴۵ مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه بدون مصرف سوخت و فقط با استفاده از بخار ناشی از بویلرهای خنک‌کننده در این نیروگاه انجام شده است. علاوه بر این، در مصرف آب نیز با استفاده از فناوری‌های نوین به حداقل رسیده و صرفه‌جویی قابل توجهی محقق شده است. با زحمات تمام ارگان‌های مرتبط و بخش خصوصی، این پروژه سال قبل به شبکه سراسری سنکرون شده بود و اکنون پس از اطمینان از پیاداری تولید به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر نیرو با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق کشور تصریح کرد: با اضافه شدن این ظرفیت به شبکه برق سراسری، ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰0 هزار و ۳۱۵ مگاوات عبور کرده و این روند تا پایان دولت چهاردهم ادامه دارد. همزمان با این توسعه، خطوط انتقال و توزیع نیز گسترش می‌یابد. پروژه‌ها در ظرفیت‌های مختلف افتتاح می‌شوند که متناسب با ظرفیت تولید باشد و حبس تولیدی صورت نگیرد. این رقم در حال گسترش و توسعه بوده و عدد بالاتر هدف‌گذاری شده است که امید است با همت و تلاش جهادگران صنعت برق تا پایان دولت محقق شود.

علی‌آبادی با اشاره به مدیریت مصرف در تابستان خاطرنشان کرد: ۱۰ ماه بدون محدودیت برنامه‌ریزی شده سپری شده است. امید است با مدیریت مصرف در آستانه ورود به تابستان و مقابله با مصرف‌های غیرمجاز، ماینرها و پرمصرف‌ها و سوداگران با اعمال خاموشی و برخوردهای مادی و مالی در چارچوب قانون، این تابستان را نیز همچون سال‌های قبل با همکاری و مشارکت مردم سپری کنیم.

وزیر نیرو درخصوص هوشمندسازی شبکه برق گفت: ۴۲.۲ درصد از مشترکان برق به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند مجهز شده‌اند که خود نشان‌دهنده هوشمندسازی ۶۰ درصدی در شبکه است.

علی‌آبادی با اشاره به اتصال الکتریکی با همسایگان افزود: اتصال الکتریکی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد که برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. در حال حاضر با پاکستان، افغانستان، آذربایجان و عراق در ارتباط الکتریکی هستیم و با قطر نیز در حال مذاکره می‌باشیم. این در حالی است که در ایام جنگ، حتی کشور عراق که دچار خاموشی سراسری شد، به کمک ایران بار دیگر به مدار بازگشت.

وزیر نیرو در پایان با اشاره به آسیب‌های جنگ خاطرنشان کرد: حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت صنایع تحت تأثیر قرار گرفت، این ظرفیت‌ها در دست ترمیم است و مقداری از آن به مدار برگشته است. همچنین بخش‌هایی از شبکه توزیع، دکل‌های برق، پست‌ها، ترانسفورماتورها و نیروگاه‌های فولاد مبارکه، فجر و بندرعباس نیز آسیب‌هایی را متحمل شدند. با وجود این خسارت‌ها، تاکنون شرایط به‌خوبی مدیریت شده و بدون اعمال محدودیت گسترده از این شرایط عبور کرده‌ایم.

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برق نیروگاه‌گازی گاز گازکشی نیروگاه
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