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گودرزی در گفت‌و‌گو با تابناک:

تیم دیپلماسی در خط مقدم تأمین منافع کشور / بعثت ملت و اقتدار نظامی آمریکا را مقهور ساخت

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس حضور آگاهانه مردم را پشتوانه‌ای مهم برای تیم مذاکره‌کننده کشور در مسیر تأمین منافع ملی عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۲۵
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تیم دیپلماسی در خط مقدم تأمین منافع کشور / بعثت ملت و اقتدار نیروهای مسلح آمریکا را مقهور ساخت

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به روند مذاکرات و تفاهم‌نامه اولیه میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: واقعیت صحنه بین‌الملل گواهی می‌دهد که ایالات متحده در دستیابی به اهداف شوم خود در جنگ سخت و نرم علیه ملت ایران ناکام مانده است. دنیا به‌ خوبی می‌داند که راهبرد کلان واشنگتن بر پایه براندازی نظام و تجزیه جغرافیایی جمهوری اسلامی استوار بود، اما بعثت ملت ایران و اقتدار بی‌بدیل نیروهای مسلح در کنار توان دفاعی بازدارنده، اراده آمریکا را مقهور خود ساخت و آن‌ها را در بن‌بست راهبردی قرار داد.

وی با اشاره به آرمان‌های والای انقلاب و داغ سنگین شهادت رهبر کبیر انقلاب (ره) تصریح کرد: ما به تأسی از آموزه‌های وحیانی، خود را منتقم خون مطهر و برتر امام شهیدمان می‌دانیم. طبق نص صریح قرآن کریم که می‌فرماید "إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ"، یقین داریم که خداوند مقتدر، انتقام این جنایت بزرگ را خواهد گرفت و این عهد ما با آرمان‌های امام و شهداست که هرگز از آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

گودرزی با فریبکار توصیف کردن ماهیت هیئت حاکمه آمریکا افزود: هیچ‌گونه اعتمادی به لبخندهای دیپلماتیک دشمن نداریم. در شرایطی که تفاهمات اولیه در حال پیگیری است، جمهوری اسلامی نه تنها آمادگی خود را در تمامی حوزه‌ها حفظ کرده، بلکه به سمت ارتقای سطح بازدارندگی گام برداشته است. ما به میزانی از اقتدار رسیده‌ایم که جرأت هرگونه تعدی و خطای محاسباتی را از دشمن سلب کرده‌ایم و این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

تیم دیپلماسی در خط مقدم تأمین منافع کشور / بعثت ملت و اقتدار نیروهای مسلح آمریکا را مقهور ساخت

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیرامون نقش حضور مردمی در پیشبرد اهداف نظام، خاطرنشان کرد: مذاکره بدون پشتوانه مردمی، دیپلماسی بی‌روح است. مردم مبعوث شده و انقلابی ما باید همچنان سنگر خیابان را حفظ کنند؛ چرا که فریادهای استکبارستیزانه ملت در صحنه، مستقیماً بر موازنه قدرت در اتاق‌های مذاکره و مراقبت از خطوط قرمز و اصرار بر منافع ملی اثرگذار است. حضور مردم، امضای نهایی هر تفاهم‌نامه‌ای است که عزت ملی را تضمین می‌کند.

وی در پایان با تمجید از ایستادگی ملت و تاکید بر حسن‌نیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مسیر تأمین منافع ملی، یادآور شد: مسئولان نظام در جمع‌بندی نهایی با تکیه بر اصول عزت، حکمت و مصلحت، به عملکرد تیم مذاکره‌کننده اعتماد دارند. ما ضمن ابراز بی‌اعتمادی مطلق به ماهیت عهدشکن آمریکا، معتقدیم باید تیم دیپلماسی را کمک کنیم تا با اقتدار تهدیدها را به فرصت‌هایی برای پیشرفت و شکوفایی کشور تبدیل کنند.

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اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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