تخت روانچی: قالیباف و ونس در روز امضا حضور دارند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: امروز فرصت مغتنمی بود که در خدمت سفرا باشیم و در مورد یادداشت تفاهم توضیحی داده شد و تشریح شد که مفاد چه هست.

تاکید شد که جنگ خاتمه یافته است و جنگ دیگر در هیچ جبهه‌ای نخواهد بود. آقای عراقچی تاکید کردند که چرا نباید جنگ و اشغال در لبنان باشد.

موضوعاتی که در این یادداشت تفاهم داریم بحث بازسازی خسارت است. اینکه طرحی برای بازسازی در نظر گرفته شده است.

بحث پول‌های مسدود شده ایران هم وجود دارد و ایشان تاکید کردند که غیرقانونی مسدود شده و باید در دسترس قرار بگیرد.

بحث تنگه هرمز و رفع محاصره هم وجود دارد. رفع محاصره از ابتدا مورد تاکید ما بود و قبل از امضا تا حدودی رفع محاصره انجام شده است.

در سوئیس محل امضا هست اما نقطه دقیقش مشخص نیست. از همان امضا دور بعدی مذاکرات انجام مشود و معلوم نیست امضا به چه صورتی انجام می‌شود. هنوز معلوم نیست الکترونیکی باشد یا خیر. بعد از امضا بحث‌ها شروع می‌شود.

از طرف امریکا آقای ونس هستند و از طرف ایران آقای قالیباف هستند.

در یکی از بندها خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان وجود دارد. در یادداشت تفاهم به صراحت در خصوص خاتمه جنگ و عملیات نظامی در کل جبهه‌ها به شمول لبنان تأکید دارد و اگر اسرائیل نقض عهدی انجام دهد و نقض آتش بس باشد، در یادداشت تفاهم مکانیسمی در این خصوص پیش‌بینی شده است.

مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه همچنین گفت: وارد جزئیات در بحث هسته‌ای نشدیم.

وی افزود که ریاست هیأت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا بر عهده محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون اول رئیس‌جمهور آمریکاست.