هشدار مدیر سیا به ترامپ درباره ایران

متن کامل توافق اولیه ۱۴ ماده‌ای هنوز منتشر نشده است، اما منبعی آشنا با متن به اکسیوس گفت که ایرانی‌ها بیش از آنچه که تحت این تفاهم‌نامه می‌دهند، دریافت خواهند کرد - مگر اینکه با امضای یک توافق هسته‌ای که اهداف ایالات متحده را برآورده کند، موافقت کنند.

"جان راتکلیف"، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، به ترامپ هشدار داده که اطلاعات ایالات متحده نشان می‌دهد ایران ممکن است حاضر به دادن امتیازات هسته‌ای مورد نیاز در توافق نهایی نباشد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، وبگاه خبری اکسیوس آمریکا در خبری به نقل از 3 منبع آگاه از مذاکرات، مدعی شد که مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به ترامپ هشدار داده بر مبنای شواهد جمع آوری شده این سازمان، ایران ممکن است حاضر به دادن امتیازات هسته ای مورد نظر ترامپ برای توافق نهایی با تهران نباشد.

بر اساس این گزارش: راتکلیف تنها فرد شکاک در تیم ارشد ترامپ نیست. در مذاکرات داخلی، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز نگرانی‌های خود را ابراز کرده و سوالاتی را در مورد یادداشت تفاهمی که روز یکشنبه اعلام شد، مطرح کردند، در حالی که به گفته دو منبع، جی دی ونس، معاون ترامپ و استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ایالات متحده، از توافق حمایت کردند.

بنا بر مدعای آکسیوس، پیش از اعلام توافق روز یکشنبه، مجموعه‌ای از جلسات سطح بالا در مورد این توافق بین ترامپ و مشاورانش برگزار شد.

دو منبع گفتند که در طول آن جلسات، ترامپ و تیمش درباره اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط چندین سازمان اطلاعاتی ایالات متحده بحث کردند که نشان می‌داد نحوه بحث مقامات ایرانی در مورد توافق در میان خودشان با آنچه به میانجی‌ها و ایالات متحده می‌گفتند، مغایرت دارد.

به گفته دو منبع، راتکلیف و روبیو گفتند که بر اساس آن اطلاعات، آنها شک دارند که ایرانی‌ها با برداشتن گام‌های هسته‌ای مورد نظر ایالات متحده موافقت کنند.

یک منبع گفت: "این اطلاعات نشان می‌دهد که نیات ایران با تعهدات آنها تحت توافق همسو نیست."

یک مقام کاخ سفید در پاسخ به سوالات این گزارش گفت: "رئیس جمهور ترامپ به همه نظرات در مورد هر موضوعی گوش می‌دهد - اما همه می‌دانند که او تصمیم‌گیرنده نهایی است."

این مقام رسمی گفت: "این تفاهم‌نامه تمام خطوط قرمزی را که دولت مدت‌هاست با تضمین اینکه ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌تواند اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا را نگه دارد و نمی‌تواند تامین انرژی جهان را گروگان بگیرد، رعایت می‌کند." و افزود که ترامپ فقط با یک توافق نهایی "خوب" موافقت خواهد کرد.

ونس، ویتکاف و کوشنر انتظار دارند روز جمعه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به همراه میانجیگران پاکستانی و قطری، برای بحث در مورد مرحله بعدی دیدار کنند.

متن کامل توافق اولیه 14 ماده‌ای هنوز منتشر نشده است، اما منبعی آشنا با متن ادعا کرد که ایرانی‌ها بیش از آنچه که تحت این تفاهم‌نامه می‌دهند، دریافت خواهند کرد - مگر اینکه با امضای یک توافق هسته‌ای که اهداف ایالات متحده را برآورده کند، موافقت کنند.

این توافق‌نامه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات 60 روزه طراحی شده است که با رضایت طرفین قابل تمدید است.

در چارچوب این مذاکرات، ایران تعهد گذشته خود مبنی بر عدم دستیابی یا تهیه سلاح هسته‌ای را تکرار می‌کند.

این منبع گفت که این تفاهم‌نامه می‌گوید ایالات متحده و ایران متعهد می‌شوند که "مساله مواد غنی‌شده ذخیره‌شده را حل و فصل کنند" و "درباره موضوع غنی‌سازی آینده و سایر موضوعات مورد توافق متقابل مربوط به نیازهای هسته‌ای ایران بر اساس چارچوب رضایت‌بخشی که در توافق‌نامه نهایی مورد توافق قرار می‌گیرد، بحث کنند."

در متن آمده است که ایران تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، وضعیت موجود برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی اعمال نخواهد کرد یا نیروهای اضافی به منطقه اعزام نخواهد کرد.

طبق توضیحات منبع از متن، اگر توافق‌نامه هسته‌ای نهایی حاصل شود، ایالات متحده ظرف 30 روز نیروهایی را که برای جنگ بسیج کرده بود، خارج خواهد کرد و تمام تحریم‌ها علیه ایران را طبق یک برنامه زمانی توافق‌شده لغو خواهد کرد.

افراد بدبین داخلی به توافق ادعا می‌کنند که بعید است ایران توافق هسته‌ای را طبق شرایط ایالات متحده امضا کند و در این میان، ایران بیش از ایالات متحده از تفاهم‌نامه سود خواهد برد.

با این حال، دو مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه در یک جلسه توجیهی با خبرنگاران اظهار داشتند که مزایای ایران همگی به برداشتن گام‌های معنادار بستگی دارد.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت که ایالات متحده ظرف 2 تا 3 هفته متوجه خواهد شد که آیا ایران در مورد امتیازات هسته‌ای جدی است یا خیر. در غیر این صورت، این روند می‌تواند بدون اینکه ایران چیز زیادی به دست آورد، متوقف شود.

سناتور لیندسی گراهام (جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی) در گفتگو با اکسیوس ضمن درخواست انتشار فوری این سند، گفت: "من تا حدودی نگران این هستم که دیدگاه ایران در مورد این توافق‌نامه با آنچه تیم مذاکره‌کننده آمریکایی ادعا می‌کند، متفاوت باشد."

در حالی که جنبه‌های هسته‌ای مشروط هستند، تفاهم‌نامه خواستار بازگشایی تنگه هرمز در کوتاه‌مدت است.

به گفته منبع آگاه، در این تفاهم‌نامه تصریح شده است که "ایران با تمام توان خود، تمهیداتی را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون هیچ هزینه‌ای به مدت 60 روز فراهم خواهد کرد"، در حالی که ایالات متحده به تدریج محاصره خود را لغو خواهد کرد تا ظرف 30 روز به طور کامل برداشته شود.

این منبع گفت که در این تفاهم‌نامه آمده است که ایران با عمان "برای تعریف مدیریت و خدمات دریایی آینده" در تنگه گفتگو خواهد کرد و سایر کشورهای خلیج فارس نیز در این گفتگو شرکت خواهند کرد تا به راه‌حلی "مطابق با قوانین بین‌المللی قابل اجرا و حقوق حاکمیتی" کشورهای منطقه دست یابند.

رسانه‌های دولتی ایران از احتمال دریافت هزینه ترانزیت پس از پایان دوره 60 روزه خبر داده‌اند.

یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در مذاکرات، آزادسازی وجوه و دارایی‌های مسدود شده ایران بود.

به گفته منبع آگاه، این تفاهم‌نامه با بیان اینکه ایالات متحده "متعهد می‌شود که [وجوه] را به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد... پس از اجرای این تفاهم‌نامه"، جای زیادی برای تفسیر باقی می‌گذارد.

مقامات آمریکایی می‌گویند که این یک مدل "پرداخت در ازای عملکرد" خواهد بود. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت که اگر ایالات متحده "نشانه‌های" مثبتی از ایران ببیند، ممکن است در ازای آن مقداری پول آزاد کند.

این منبع گفت که این یادداشت تفاهم همچنین می‌گوید که هرگونه توافق نهایی شامل یک "طرح قطعی و مورد توافق طرفین" برای تاسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای "بازسازی و توسعه اقتصادی" ایران و همچنین سازوکاری برای اجرای آن خواهد بود.

طرفداران این توافق معتقدند که این یک پیشنهاد بلندمدت است که تنها در صورتی به واقعیت تبدیل می‌شود که ایران برنامه هسته‌ای خود را برچیند و اصلاحات داخلی قابل توجهی را انجام دهد.