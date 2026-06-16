وزیر امنیت اسرائیل: ما زیر سلطه آمریکا نیستیم

توافق اخير ايران و آمریکا با انتقادات و حملات شدیدی در اسرائیل روبه رو شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ "ایتمار بن‌ غفیر" وزیر امنیت ملی اسرائیل، گفت «اسرائیل یک کشور مستقل است و تحت سلطه آمریکا نیست»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در اولین اظهاراتش پس از امضای توافق میان آمریکا و ایران گفت که عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران،‌ اسرائیل را از آنچه که «تهدید نابودی هسته‌ای از سوی ایران» توصیف کرد،‌ نجات داده است. این اظهارات در حالی است که تفاهمنامه بین ایران و آمریکا با انتقاد و محکومیت بسیاری از چهره‌های سیاسی در اسرائیل مواجه شده است.



نتانیاهو گفت: «مهمترین مسئله این است که ما کشور اسرائیل را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات دادیم.»

نتانیاهو مردم اسرائیل را خطاب قرار داد و گفت: «و این چه معنایی داشت؟ این به این معنا بود که میلیونها شهروند اسرائیلی، شما که اکنون صدای من را می‌شنوید،‌ همگی در معرض خطر وحشتناک مرگ دسته‌جمعی قرار داشتید.. و ما این خطر نابودی جمعیت اسرائیل را برای سال‌های آینده از خود دور کرده‌ایم.»

او در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش شد، تاکید کرد که عملیات نظامی علیه ایران، به گفته او،‌ تهدیدی وجودی علیه اسرائیل را خنثی کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل در عین حال تاکید کرد که «با توافق یا بدون توافق، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نه امروز و نه فردا.»

اظهارات نتانیاهو در حالی عنوان شده است که سیاستمداران اسرائیلی عمدتا تفاهمنامه بین ایران و آمریکا را محکوم کرده‌اند و شماری از وزرای کابینه او به تندی به این تفاهمنامه تاخته‌اند.

ایتامار بن‌ گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، تاکید کرد که اسرائیل هیچ تعهدی به اجرای مفاد تفاهمنامه ایران و آمریکا ندارد. او گفت «توافق ترامپ برای ما تعهدی ایجاد نمی‌کند. اسرائیل یک کشور مستقل است و تحت سلطه آمریکا نیست.»

این سیاستمدار راست افراطی افزود: «ما شریک توافقی نیستیم که امنیت ما را تامین نمی‌کند و هیچ نوع تعهدی هم به آن نداریم. ما به هیچ چیز کمتر از نابودی حزب‌الله تن نمی‌دهیم و نباید از سرزمین‌هایی عقب‌نشینی کنیم که نیروهای ما تصرف کردند و زیرساخت‌های تروریستی‌اش را زدودند.»

بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی، هم از تفاهم ایران و امریکا انتقاد تندی کرد: «توافق با ایران برای اسرائیل و همه جهان آزاد بد است. عملیات مشترک ما (با آمریکا) دستاوردهای زیادی در زمینه تضعیف ایران داشت که نباید هدر برود. خودمان باید با خلاقیت، به تلاش برای سرنگونی رژیم ادامه دهیم و اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و نماینده مخالف دولت در پارلمان، تفاهم ایران و آمریکا را یک «شکست استراتژیک» توصیف کرد: «تحت هیچ شرایطی، موافقت با محدود کردن آزادی عمل اسرائیل در لبنان یا عقب‌نشینی‌ای که ساکنان شمال را به خطر بیندازد، پذیرفته نیست. توافقی که با ایران در حال ظهور است، ظاهرا شکستی استراتژیک است که ایجاب می‌کند اسرائیل در سال‌های آینده درگیر تلاش‌های دیپلماتیک، نظامی و حقوقی شود که فقط یک دولت صهیونیستی فراگیر از عهده آن برمی‌آید.»

یائیر گولان، عضو پارلمان اسرائیل از جناح مخالف دولت، هم به‌شدت از این تفاهمنامه انتقاد کرد و بنیامین نتانیاهو را مسئول آن دانست و گفت: «صبح دشواری است در اسرائیل. شهروندان اسرائیلی در حالی بیدار می‌شوند که آمریکا و ایران پشت سر اسرائیل با هم توافق کرده‌اند. با یک امضا، دستاوردهای نظامی گسترده‌ای که با شهامت خلبانان و خون جنگجویان ما حاصل شده بود، پاک شد؛ درحالی‌که نتانیاهو، ضعیف، بیمار، منزوی و ناتوان، در حاشیه ایستاد.»

این سیاستمدار حزب دموکرات اسرائیل که خود را «صهیونیست چپگرا» معرفی می‌کند، درمورد بهره‌برداری مالی ایران از این توافق ابراز نگرانی کرد: «ترامپ توافقی را امضا کرد که میلیاردها دلار در اختیار رژیم ... قرار می‌دهد، زیرساخت‌های هسته‌ای آنها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد، تهدید (موشک‌های) بالستیک را بر طرف نمی‌کند و به حکومت آدمکش در تهران جانی تازه می‌بخشد.»