فرمانده کل ارتش: اشتباه دشمن کارش را دشوار میکند
امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش صبح سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم تجلیل و اهدای نشان فداکاری به خانوادههای شهدا که به مناسبت ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری از سوی رهبری شهید به پاسداشت ۱۱۸۴ دانشجو و دانشآموخته دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی ارتش برگزار شد، گفت: نشان فداکاری را رهبر شهید انقلاب به دانشگاه امام علی (ع) اعطا کردند؛ رهبر عزیزی که ما امروز در فقدان ایشان میسوزیم. ما بارها از خداوند خواسته بودیم که از عمر ما بکاهد و بر عمر ایشان بیافزاید اما دعای رهبری شهید بر همه خواستههای پیروانش بیشتر مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفت و او به آرزویش رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: امامی نشان فداکاری را اهدا کرده است که هم فداکاری و هم ارتش را به خوبی میشناخت و بارها فرموده بودند که من بارها فداکاری ارتش را دیدهام و میشناسم. رهبر شهید انقلاب ۳۹ مرتبه در دانشگاه امام علی( ع) حضور پیدا کردند که بیشترین حضور در بین دانشگاههای نیروهای مسلح است. همچنین ایشان به دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه عشق می ورزیدند.
فرمانده کل ارتش عنوان کرد: امروز خدای متعال رهبر و امامی به ما عنایت کرده است که خانواده شهدا را بیش از همه میشناسد و درک میکند زیرا خود عضوی از یک خانواده شهید تمام عیار است و البته یکرهبر و فرمانده مقتدر است.
سرلشکر حاتمی در ادامه اظهار کرد: جنگ را به انواع مختلفی می توان تقسیم کرد که از جمله آنها میتوان گفت جنگها یا تهاجمیاند یا تدافعی؛ کشور مهاجم یک هدفگذاری برای دستیابی به اهداف دارد و کشور مدافع هدف اصلیاش دفاع از کشور است؛ در این دو جنگ هم ما مقتدرانه از کشور دفاع کردیم و مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفتیم.
وی ادامهداد: دشمن در اهداف راهبردی خود گفته بود که میخواهد ایران را تسلیم کند، جمهوری اسلامی را از بین ببرد و با وقاحت تمام صحبت از تغییر نقشه ایران میکردند اما امروز هیچکدام از این اهداف محقق نشده و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان التماس کردند که آتشبس کنند؛ امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری در عرصه جهانی میدرخشد و مرزهای ما مستحکمتر از همیشه است. امروز ملت ایران نه تنها تسلیم نشده بلکه در همین قضیه لبنان دیدید که اراده ایران بر دشمن تحمیل شد.
فرمانده کل ارتش تاکید کرد: دشمن مدعی است در عرصه نظامی پیروز شده است اما این حرف دشمن دروغ است زیرا نیروی دریایی ارتش در ۶۰۰ کیلومتر سواحل دریای عمان مقتدرانه دفاع میکند؛ همین ناوهایی که دشمن با غرور از آنها یاد میکرد، فقط یک بار وارد آبهای ما شدند که مورد تهاجم نیروهای دریایی ارتش و سپاه و نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند. دشمن میخواست طرحی اجرا کند تا تنگه هرمز را باز کنند اما در رفت و برگشت با موشکهای کروز و پهپاد مورد هدف قرار گرفتند؛ ما آتش را روی آنها دیدیم و به نظر من مورد اصابت قرار گرفتند.
سرلشکر حاتمی ادامه داد: نیروهای زمینی و دریایی ارتش و سپاه در سواحل جنوب مستقر شدند و دشمن جرات نزدیک شدن به سواحل ما را نکرد. در حالیکه نیروی پدافند هوایی مورد تهاجم قرار گرفت اما تا آخرین لحظه فعالیت کرد و پهپاد دشمن را ساقط کرد و جنگندههای دشمن را فراری داد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی هوایی ارتش حماسه آفرید، گفت: خود آمریکاییها اذعان کردند که از ۱۳ کشته آنها در پایگاه العدید، ۶ کشته مربوط به بمباران جنگندههای سوخو ۲۴ های ارتش صورت گرفته است. ما در برخی مرزهای منتظر دشمن بودیم اما دشمنان جرات نکردند که به مرزهای ما نزدیک شوند زیرا بلایی سرشان میآمد که حیثیتی برای آنها باقی نمیماند. همچنین با وجود بمبارانهای دشمن در تولید تجهیزات و تسلیحات اتفاقات عجیبی رخ داد. در حوزه تولید پهپاد در ارتش ۳ مرتبه مراکز تولیدی ما مورد تهاجم قرار گرفت اما تولید پهپاد متوقف نشد.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه «دشمن در هر ۲ عرصه سیاسی و نظامی شکست خورد»، عنوان کرد: دلیل شکست دشمن خطای محاسباتی بود؛ این جنگ نشان داد که دشمن اشتباه فکر میکرده است. یکی از اشتباهات آنها برآورد غلط نسبت به مردم ایران بود. ما هرچقدر که به مردم ادای احترام کنیم، کم است؛ زیرا بخش بزرگی از این جنگ را مردم اداره کردند.
مردم با حضور در خیابانها به دشمن پیام دادند که در مورد اعتقادات ما و استقامت ما هم دچار اشتباه شدهای؛ همانطور که امروز دنیا فهمید تنگه هرمز عرصه مهمی است، مردم ما هم قدر و ارزش خود را متوجه شدهاند.
سرلشکر حاتمی پایان تصریح کرد: اگر دشمن اشتباهی کند، با یک خشم انباشته مواجه خواهد شد که کار دشمن را بسیار سخت خواهد کرد؛ به عنوان سربازان فدایی این ملت و شمشیر برّان رهبر انقلاب به ملت ایران این اطمینان را میدهیم که همواره فدایی آنها هستیم و این پیروزی را با افزایش بازدارندگی تثبیت خواهیم کرد تا کسی نتواند به این سرزمین نگاه بد داشته باشد.