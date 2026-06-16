شبی که فوتبال بر سیاست غلبه کرد

روزنامه گاردین در گزارشی مفصل از تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، فضای خاص حاکم بر نخستین بازی شاگردان امیر قلعه‌نویی را بررسی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در نخستین بازی گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ تنها یک مسابقه فوتبال نبود؛ بلکه از نگاه رسانه‌های بین‌المللی، یکی از خاص‌ترین و پیچیده‌ترین رویداد‌های این دوره از رقابت‌ها به شمار می‌رفت.

روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی از این مسابقه، بیش از آنکه به مسائل فنی داخل زمین بپردازد، به شرایط ویژه‌ای اشاره کرده که تیم ملی ایران در هفته‌های منتهی به جام جهانی با آن روبه‌رو بوده است.

این رسانه انگلیسی معتقد است بازیکنان ایران در شرایطی وارد زمین شدند که ذهن آنها تحت تأثیر مجموعه‌ای از رخداد‌های سیاسی و اجتماعی قرار داشت؛ اتفاقاتی که حضور ایران در خاک آمریکا را به یکی از متفاوت‌ترین داستان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.

گاردین در ابتدای گزارش خود این پرسش را مطرح می‌کند که احساس واقعی بازیکنان ایران هنگام ورود به زمین مسابقه چه بوده است؛ بازیکنانی که تنها چند ساعت پیش از مسابقه اخبار مربوط به تحولات سیاسی و امنیتی را دنبال می‌کردند و حالا باید در یکی از حساس‌ترین بازی‌های خود در جام جهانی به میدان می‌رفتند.

این رسانه همچنین به مشکلات اجرایی و اداری کاروان ایران برای حضور در آمریکا اشاره کرده و نوشته است که بخشی از اعضای هیئت همراه تیم ملی موفق به دریافت مجوز ورود به آمریکا نشدند؛ موضوعی که باعث شد برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی با تغییراتی همراه شود و حتی محل استقرار تیم نیز از ایالت آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شود.

با این حال گاردین تأکید می‌کند که بازیکنان ایران پس از شروع مسابقه توانستند تمام این حواشی را کنار بگذارند و تمرکز خود را معطوف به فوتبال کنند؛ موضوعی که امیر قلعه‌نویی نیز پیش از مسابقه بار‌ها روی آن تأکید کرده بود.

این گزارش فضای ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس را نیز متفاوت از پیش‌بینی‌ها توصیف می‌کند. در حالی که در روز‌های قبل از مسابقه گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال شکل‌گیری تنش‌های سیاسی در ورزشگاه وجود داشت، جو حاکم بر سکو‌ها آرام‌تر از انتظار بود و بخش قابل توجهی از حاضران به حمایت از تیم ملی ایران پرداختند.

گاردین همچنین به حضور گسترده ایرانیان مقیم آمریکا در لس‌آنجلس اشاره کرده و نوشته است که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و برخی تجمعات اعتراضی در اطراف ورزشگاه، فضای داخل ورزشگاه عمدتاً فوتبالی بود و بازیکنان ایران توانستند حمایت قابل توجهی را از روی سکو‌ها احساس کنند.

از منظر فنی نیز این رسانه به شروع امیدوارکننده ایران اشاره کرده است. گاردین معتقد است شاگردان قلعه‌نویی با وجود دریافت گل زودهنگام، واکنش مناسبی به جریان بازی نشان دادند و توانستند بار‌ها دروازه نیوزیلند را تهدید کنند.

در این گزارش از عملکرد مهدی طارمی به عنوان یکی از فعال‌ترین بازیکنان ایران یاد شده است. گاردین به صحنه‌ای اشاره می‌کند که طارمی پس از یک استارت طولانی از میانه زمین تا پشت محوطه جریمه نیوزیلند پیش رفت و ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد؛ موقعیتی که می‌توانست یکی از زیباترین گل‌های مسابقه را رقم بزند.

این روزنامه همچنین گل تساوی ایران را حاصل یک حرکت تیمی باکیفیت دانسته است؛ جایی که رامین رضاییان پس از حضور به موقع در محوطه جریمه موفق شد دروازه نیوزیلند را باز کند و پاسخ گل ابتدایی الی جاست را بدهد.

گاردین در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند که نتیجه تساوی شاید بهترین خروجی ممکن برای ایران نبوده باشد، اما عملکرد ملی‌پوشان نشان داد این تیم همچنان از ظرفیت رقابت برای صعود برخوردار است.

گاردین در جمع بندی این گزارش تاکید کرد مهم‌ترین دستاورد ایران در نخستین شب جام جهانی آن بود که توانست برای دقایقی طولانی تمام فشار‌های بیرونی را کنار بگذارد و صرفاً روی فوتبال تمرکز کند؛ اتفاقی که می‌تواند برای ادامه مسیر این تیم در جام جهانی اهمیت زیادی داشته باشد.