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اعلام زمان آغاز دور جدید مذاکرات از زبان عراقچی

وزیر امور خارجه امروز در جمع سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران با بیان اینکه شروع رسمی تفاهمنامه از روز جمعه خواهد بود، گفت:‌ روز جمعه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۹۲
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اعلام زمان آغاز دور جدید مذاکرات از زبان عراقچی

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (سه‌شنبه) ۲۶ خردادماه در نشستی با حضور سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی و از جمله یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر خارجه بیان کرد: جلسه امروز در خصوص یادداشت تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به زودی امضای رسمی آن صورت خواهد گرفت، احتمالاً روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.

وی گفت: به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و آمریکا وجود داشت، ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ما نهایتاً تصمیم گرفتیم که مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم. 
عراقچی توضیح داد: در مرحله اول، موضوع خاتمه جنگ، بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعات مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی و مسائلی از این قبیل که مربوط می‌شود را مذاکره کرده و به یک یادداشت تفاهم برسیم و بعد مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا کرده و به یک توافق نهایی خواهیم رسید. 

وزیر خارجه بیان کرد: در توافق نهایی، موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.

رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: بعد از سه ماه مذاکره که از اواسط جنگ شروع شد و تا ۲۵ خرداد ادامه یافت، ما نهایتا توانستیم مرحله اول را نهایی کنیم.

وی ادامه داد: در مرحله اول مهم‌ترین نکته، اعلام خاتمه جنگ است. بنا به تصمیمی که گرفتیم، از صبح روز دوشنبه به وقت تهران که توافق نهایی شد، خاتمه جنگ هم اعلام شد. ولی شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال، اعلام خاتمه جنگ از همان صبح دوشنبه صورت گرفت و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان.

عراقچی توضیح داد: به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ ایران پیدا کرد و این دو جبهه به نوعی به همدیگر پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران، خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. 

وی گفت: زمانی که به آتش‌بس رسیدیم، آتش‌بس را در همه جبهه‌ها اعلام کردیم، با تأکید بر لبنان و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم، خاتمه جنگ هم در لبنان خواهد بود.

عراقچی ادامه داد: در مرحله اول مهمترین موضوعی که اتفاق می‌افتد اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که گرفتیم از صبح روز دوشنبه به وقت تهران که این توافق نهایی شد، خاتمه جنگ هم اعلام شد. ولی شروع رسمی تفاهمنامه از روز جمعه خواهد بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: از نظر ما دو طرف این تفاهمنامه یک طرف آمریکاست و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب‌الله است.

عراقچی بیان کرد: خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است. خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می‌شود. 

وی تصریح کرد: بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین از پاکستان و قطر برای ایفای نقش در رسیدن به این یادداشت تفاهم تشکر کرد.

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عباس عراقچی سفرای خارجی سفرای خارجی در تهران مذاکرات ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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