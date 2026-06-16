طارمی و الهویی در فرودگاه گیر کردند
کاروان تیم ملی پس از دیدار مقابل نیوزیلند در حال بازگشت به تیخوانا است اما روند خروج مهدی طارمی و سعید الهویی از فرودگاه لسآنجلس با تأخیر و مشکلاتی همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۸۳| |
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به گزارش تابناک؛ کاروان تیم ملی پس از دیدار مقابل نیوزیلند در حال بازگشت به تیخوانا است اما روند خروج مهدی طارمی و سعید الهویی از فرودگاه لسآنجلس با تأخیر و مشکلاتی همراه شده است. به طوری که در حال حاضر تمامی اعضای تیم ملی در هواپیما حضور دارند، اما این دو همچنان در مراحل نهایی خروج از فرودگاه هستند!
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