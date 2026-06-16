حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه مسکو
پالایشگاه نفت در استان سامارا پس از حملۀ پهپادی اوکراین دچار آتشسوزی شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۷۱| |
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پالایشگاه نفت در استان سامارا پس از حملۀ پهپادی اوکراین دچار آتشسوزی شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این پالایشگاه یکی از بزرگترین تأسیسات صنعت نفت در منطقه و بخشی از شرکت دولتی روسنفت است.
گفتنی است؛ پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کردند و در نتیجه آن، آتشسوزی در منطقه کاپوتنیا در جنوب شرقی پایتخت روسیه رخ داد.
هنوز هیچ منبع رسمی خبر حمله به پالایشگاه پایتخت روسیه را تایید نکردند اما ساعتی قبل، شهردار مسکو از سرنگونی حدود ۶۰ پهپاد خبر داده بود.
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