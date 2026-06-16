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قیمت خودرو امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز 26 خرداد 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۶۷
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قیمت خودرو امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز 26 خرداد 1405 در حالی اعلام شد که بازار همچنان تحت تاثیر سیگنال‌های سیاسی و انتظارات ناشی از احتمال رسیدن ایران و آمریکا به تفاهم قرار دارد. این فضای سیاسی، شوک نزولی به بازار وارد کرده و باعث شده بخشی از فروشندگان در قیمت‌های پیشنهادی خود عقب‌نشینی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با این حال، کارشناسان معتقدند افت اخیر قیمت‌ها به معنای ثبات پایدار در بازار نیست. بازار خودرو همچنان به دلیل ضعف سیاست‌گذاری، نبود نظارت موثر و وابستگی انتظاری به نرخ ارز، وضعیتی شکننده دارد. از همین رو هر خبر مثبت یا منفی از مسیر توافقات می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد.

در سمت تقاضا نیز رکود همچنان پابرجاست. خریداران مصرفی با انتظار برای روشن‌تر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی دست نگه داشته‌اند و فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند. همین موضوع باعث شده بازار با وجود کاهش قیمت‌ها، همچنان کم‌رمق و پرریسک باقی بماند.

به نظر می‌رسد در هفته‌های پیش‌رو بازار خودرو بیش از هر چیز درگیر نوسانات ناشی از اخبار سیاسی باشد. در چنین شرایطی فعالان بازار خرید خودرو برای مصرف‌کننده واقعی را توصیه نمی‌کنند و معتقدند تا مشخص شدن مسیر توافقات، باید با احتیاط بیشتری وارد بازار شد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

ری‌را نسبت به روز گذشته 185 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 200 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک کاهش بهای 130 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 530 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

شاهین اتوماتیک G در روز جاری افت بهای 100 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 2 میلیارد و 220 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، کوییک GX نسبت به روز گذشته 54 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 194 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

اکستریم QX بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد و نسبت به روز گذشته 630 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ 10 میلیارد و 600 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، X33 کراس (اتوماتیک) افت بهای 140 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی سه میلیارد و 210 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) کاهش بهای 410 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 890 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، رسپکت پرایم تیپ 2 افت بهای 290 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص سه میلیارد و 610 میلیون تومان ایستاد.

لوکانو L7 نسبت به روز گذشته 230 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای 6 میلیارد و 380 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، لوکانو L8 کاهش بهای 220 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی هشت میلیارد و 620 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

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