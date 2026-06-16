طوفان و بارش شدید در نقاط مختلف کشور
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ امروز رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، برخی نقاط گرد و خاک و در مناطق مستعد تگرگ در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، جنوب و مرکز اردبیل، ارتفاعات و دامنه در گیلان، مازندران، جنوب شرق خراسان شمالی و ارتفاعات در غرب گلستان سبب صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شدهاست. جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ و صاعقه از جمله مخاطرات احتمالی این مناطق است.
در برخی دیگر از مناطق استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال سمنان شدت بارش رگبار باران و رعد و برق در حد صدور هشدار هواشناسی سطح زرد است و به شهروندان این مناطق عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی توصیه میشود.
کبری رفیعی در مورد فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه افزود: «فردا بارش رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ادامه خواهد داشت.»
آغاز روند افزایش نسبی دما در این مناطق
کارشناس سازمان هواشناسی کشور در مورد روند افزایش دما ادامه داد: «از نظر شرایط دمایی از امروز تا پایان هفته، افزایش نسبی دما در حدود ۲ تا ۳ درجه برای نوار شمالی کشور، خراسان شمالی و خراسان رضوی مورد انتظار است.»
وزش باد شدید در این مناطق
امروز هم پدیده وزش باد شدید در برخی مناطق رخ میدهد. وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گرد و خاک در البرز، تهران، قم، قزوین، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، خوزستان، بوشهر، شمال و شرق کرمان، شمال سیستان و بلوچستان و جنوب و غرب ایلام با هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است. در این مناطق احتمال مخاطراتی از جمله سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برون شهری و خسارت به محصولات کشاورزی انتظار میرود.
هشدار نارنجی برای خلیج فارس
خلیج فارس و تنگه هرمز تا ۳ روز آینده مواج و متلاطم است. امروز افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل هرمزگان و نواحی مرکزی و جنوبی بوشهر، در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با هشدار هواشناسی سطح نارنجی و در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است. مخاطرات این پدیده شامل احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی است.
تهران و سیستان و بلوچستان رکورددار افزایش دما شدند
امروز در مناطق نیمه جنوبی و غربی استان تهران وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. در دامنهها و ارتفاعات استان نیز بهویژه در ساعات عصرگاهی رشد ابر، بارشهای پراکنده و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق مورد انتظار است. به گفته کارشناس سازمان هواشناسی کشور روند افزایش نسبی دما در تهران از چهارشنبه آغاز میشود. نوسانات دمایی تهران نیز ۲۴ و ۳۳ درجه است.
گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان میدهد دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۱.۱ درجه شده است. در این مقایسه استانهای ایلام، همدان و لرستان هیچ تغییرت دمایی نداشتهاست. بیشترین افزایش دما برای استانهای تهران و سیستان و بلوچستان با افزایش ۱.۷درجهای ثبت شدهاست. استان کهگیلویه و بویراحمد نیز کاهش دمای ۰.۱ درجه زیر صفر را داشته است.