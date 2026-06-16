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پس‌لرزه‌های تساوی برای ایران

در رنکینگ جدید فیفا ایران به رتبه بیست و سوم جهان سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۵۹
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پس‌لرزه‌های تساوی برای ایران

دیدار تیمهای ایران و نیوزیلند در حالی با نتیجه تساوی دو بر دو خاتمه یافت که تیم ملی ایران نمایشی پرموقعیت را ارائه کرد و یک گل آفساید هم به ثمر رساند. 

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ در این دیدار بازیکنان تیم ملی چندین فرصت بسیار خوب داشتند که اگر از آنها بهره می‌بردند، میتوانستند حریف خود را شکست داده و در پایان هفته نخست صدرنشین گروه خود شوند اما این اتفاق رخ نداد تا در نهایت بازی با نتیجه 2-2 مساوی به پایان برسد.

این نتیجه برای تیم ملی مقابل تیمی رقم خورد که پایینترین رنکینگ فیفا در بین تیمهای حاضر در جام جهانی را دارد و به همین علت، 14.46 امتیاز منفی برای تیم ملی ایران در پی داشت و همچنین همین تعداد امتیاز مثبت را به تیم حریف داد تا در رده‌بندی زده فیفا تاثیر بسزایی در جایگاه دو تیم بگذارد.

در شرایطی که دو تیم استرالیا و کره جنوبی با پیروزی برابر ترکیه و جمهوری چک توانستند جایگاه خود در جدول را بهبود بخشند و به جمع 20 تیم برتر آسیا نزدیک شدند، این 14 امتیاز منفی سبب شد تا ایران برای نخستین بار در سالهای گذشته از این دو رقیب دیرینه خود عقب بیفتد و در جدول پایین بیاید.

پس‌لرزه‌های تساوی برای ایران

بر این اساس در حال حاضر رده بندی تیمهای آسیایی با تداوم صدرنشینی ژاپن همراه شده و همچنین تیمهای کره جنوبی و استرالیا نیز با 7 و 0.3 امتیاز برتری نسبت به ایران در جایگاه دوم و سوم قاره حضور دارند و تیم ملی ایران فعلا در رتبه چهارم حضور خواهد داشت که البته این جایگاه بنا به نتایج در هفته‌های آتی تغییر خواهد کرد.

این در حالی است که تیم ملی با این نتیجه با سه رده سقوط در جدول رنکینگ جهانی به رتبه بیست و سوم جهانی تنزل پیدا کرده است. البته لازم به ذکر است این جدول به صورت زنده و لحظه ای بر اساس نتایج تغییر می‌کند و تیم ملی فرصت این را خواهد داشت تا با کسب پیروزی مقابل بلژیک و مصر حتی به جمع 15 تیم برتر آسیا هم ملحق شود و چه بسا جایگاه ژاپن در رتبه نخست آسیا را هم تصاحب کند.

جالب اینکه با این نتیجه نیوزیلند هم سه رده صعود کرد و حالا دیگر بدترین رتبه را در بین تیمهای حاضر در جام جهانی ندارد.

 

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