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نگاه AFC به توقف ایران برابر نیوزیلند

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به دیدار تیم های ملی ایران و نیوزیلند در جام جهانی پرداخت و از بدشانسی شاگردان امیر قلعه نویی نوشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۴۹
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نگاه AFC به توقف ایران برابر نیوزیلند

تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ در ورزشگاه سوفیا شهر لس آنجلس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه نویی در اولین بازی خود در این مسابقات یک امتیاز با ارزش را کسب کنند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: شاگردان امیر قلعه نویی در ایران در دیداری پرهیجان از گروه G دو بار از حریف عقب افتادند، اما با گل‌های رامین رضاییان و محمد محبی موفق شدند شکست را با تساوی عوض کنند و نخستین امتیاز خود را در این رقابت‌ها به دست آورند.

ایران بازی را هجومی آغاز کرد، اما در دقیقه ۷ روی یک ضدحمله غافلگیر شد. کریس وود مهاجم باتجربه نیوزیلند با حفظ توپ و یک پاس دقیق، الیجا جاست را صاحب موقعیت کرد و این بازیکن پس از یک حرکت ترکیبی با وود و سارپریت سینگ، با ضربه‌ای تماشایی دروازه ایران را باز کرد.

در ادامه ایران برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام داد و در دقیقه ۲۳ مهدی طارمی با شوتی از راه دور تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد. دقایقی بعد نیز دروازه‌بان نیوزیلند، مکس کروکومب، خارج از محوطه جریمه تحت فشار قرار گرفت، اما ضربه بازیکنان ایران به سمت دروازه خالی با اختلافی اندک به بیرون رفت.

سرانجام در دقیقه ۳۲ ایران به گل تساوی رسید. پاس هوشمندانه سامان قدوس به شهریار مغانلو و دفع ناقص مدافعان نیوزیلند باعث شد توپ مقابل رامین رضاییان قرار بگیرد و او با یک ضربه از فاصله نزدیک گل نخست ایران را به ثمر برساند.

در واپسین لحظات نیمه اول، علی نعمتی نیز موفق به گلزنی شد، اما این گل به دلیل قرار داشتن او در موقعیت آفساید مردود اعلام شد.

نیوزیلند در نیمه دوم بار دیگر پیش افتاد. در دقیقه ۵۵، الیجا جاست با انجام یک حرکت ترکیبی زیبا با کریس وود و پس از توپ‌گیری لیبراتو کاکاسه در میانه میدان، دومین گل خود و تیمش را وارد دروازه ایران کرد.

اما پاسخ ایران خیلی زود از راه رسید. در دقیقه ۶۴، محمد محبی روی ارسال دقیق و تماشایی رامین رضاییان با ضربه سری شیرجه‌ای گل تساوی را به ثمر رساند؛ توپی که پس از برخورد به تیرک وارد دروازه شد.

در نیم ساعت پایانی مسابقه، ایران مالکیت و ابتکار عمل را در اختیار داشت و چند فرصت مناسب برای رسیدن به گل برتری ایجاد کرد، اما بی‌دقتی مهاجمان و مقاومت خط دفاعی نیوزیلند مانع از تغییر نتیجه شد.

به این ترتیب، دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند و رقابت در گروه G همچنان فشرده باقی بماند.

 

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