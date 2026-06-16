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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم

دیدار تیم ملی فوتبال ایران و نیوزلند در دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در ورزشگاه سوفای لس آنجلس با نتیجه تساوی به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۲۲
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25155 بازدید
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۹۳

زنده با اولین بازی تیم ملی| ایران یک - نیوزلند یک؛ تا دقیقه ۳۴/ رامین فرشته نجات شد

دومین دیدار گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا میان دو تیم ایران و نیوزلند در حالی برگزار شد که هر کدام از این دو تیم فرصت داشتند که با کسب پیروزی صدرنشین شوند، اما در نهایت به تساوی رضایت دادند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم ایران و نیوزلند در چهارچوب دیدارهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت.

الی جاست (دقایق ۷ و ۵۴) ابتدا برای نیوزلند گلزنی کرد و رامین رضاییان (دقیقه ۳۲) و محمد محبی (دقیقه ۶۴) موفق شدند گل‌های تیم ایران را به ثمر برسانند.

ترکیب تیم ملی ایران به شرح زیر است:

  • علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، آریا یوسفی (مهدی قایدی - ۴۶)، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، محمد محبی، سامان قدوس (احسان حاج‌صفی - ۶۵)، مهدی طارمی (امیرحسین حسین‌زاده - ۸۰) و شهریار مغانلو (علی علیپور - ۵۳).

ترکیب تیم ملی نیوزلند به شرح زیر است:

  • مکس کروکومبه، مایکل باکسال، فین سورمن، تیم پین (الیوت - ۷۷)، لیبراتو کاکاسه (اولد - ۶۷)، جو بل، مارکو استامنیچ (راندال - ۲+۹۰)، سارپریت سینگ (بیندول - ۲+۹۰)، الی جاست، کالوم مک‌کاوات (توماس- ۶۷) و کریس وود.

بازی در پنج دقیقه ابتدایی با حملات نصفه و نیمه ایران دنبال شد، اما کمی بعد و با تسلط نیوزلند به بازی و نفوذ به قلب خط دفاعی پنج نفره ایران با سه مدافع میانی، دروازه ایران خیلی زود باز شد. دقیقه ۷ مسابقه با یک و دوی کریس وود و الی جاست، دفاع ایران جا ماند و بیرانوند هم نتواست سد راه شود تا نیوزلند توسط جاست به گل برسد.

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پس از گل اول نیوزلند، بازیکنان ایران نبض بازی را از دست دادند و این موضوع باعث سوار شدن حریف روی توپ شد که به همین دلیل بیشتر بازی در زمین ایران دنبال شد. جایی که دفاع سراسیمه ایران هم مقابل مهاجمان نیوزلند دست و پا بسته عمل کردند که یک موقعیت با بی دقتی مهاجم حریف از دست رفت، بار دیگر مغانلو با تکلی به موقع مانع از گلزنی کریس وود شد و شوت از پشت محوطه جریمه را هم بیرانوند در دو مرحله مهار کرد.

با این حال پس از حدود ۲۰ دقیقه مهدی طارمی توانست تیم را از فشار در بیاورد و فرصت خوبی هم برای گلزنی ایجاد کرد، اما ضربه او با بدشانسی به تیر عمودی دروازه خورد و قفل دروازه نیوزلند بسته باقی ماند.

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فشار تیم ایران روی دروازه نیوزلند پس از توقف موقت بازی برای نوشیدن آب، بیشتر شد که در یکی از حملات دقیقه ۳۲ و درگیری میان مغانلو و دفاع حریف بر سر توپ، رامین رضاییان از راه رسید و موقعیتی را که خودش پایه گذارش شده بود، تبدیل به گل کرد. گلی که برای ثبت شدن آن روی تابلو کمی مکث صورت گرفت تا آفساید بودن یا نبودن آن بررسی شود که در نهایت گل پذیرفته شد تا کار به تساوی کشیده شود.

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تیم ایران در وقت‌های تلف شده و در دقیقه ۵+۴۵ روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید؛ توپی که به محوطه جریمه ارسال شد و ضربه سر علی نعمتی را به دنبال داشت و توپ در گوشه دروازه جای گرفت، اما پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا رفت تا نیمه نخست با نتیجه تساوی یک - یک به پایان برسد.

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نیمه دوم در حالی آغاز شد که امیر قلعه‌نویی دست به یک تعویض هجومی زد و مهدی قایدی را به جای آریا یوسفی وارد زمین کرد.

در حالی که دفاع ایران با حضور پنج نفر هم بسیار شکننده به نظر می‌رسید، امیر قلعه‌نویی تصمیم گرفت در شروع نیمه دوم این دفاع را چهار نفره کند تا خط دفاع شکننده‌تر شود. از همین‌رو نیوزلندی‌ها نیز از فرصت استفاده کردند و جاست بار دیگر با پایه گذاری حمله دیگری در دقیقه ۵۴ و یک و دو با کریس وود به محوطه جریمه رسید و برای دومین بار دروازه ایران را باز کرد.

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در شرایطی که دفاع متزلزل ایران این اجازه را به الی جاست داد که دو بار دروازه علیرضا بیرانوند را باز کند، در طرف مقابل هم شرایط به سود ایران بود و دفاع نیوزلند هم چندان محکم نشان نداد. از همین‌رو در دقیقه ۶۴ ارسال خوب رامین رضاییان به محوطه جریمه این اجازه را به محمد محبی داد که بدون مزاحمت با یک ضربه سر توپ را وارد دروازه نیوزلند کند و بار دیگر کار به تساوی کشیده شود.

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پس از به تساوی کشیده شدن بازی، دو تیم با احتیاط بیشتری کار خود را دنبال کردند؛ هرچند با ارسال از کناره‌ها و استفاده از توپ‌های بلند سعی داشتند موقعیت‌هایی هم ایجاد کنند. تیم ایران با افزایش توان هجومی خود با ورود نفراتی چون قایدی و حسین‌زاده و جوان‌تر شدن خط حمله فشار را روی دروازه نیوزلند بیشتر کرد و در دقایق پایانی بازی موقعیت‌هایی هم ایجاد شد، اما موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از دست رفت.

باتوجه به تساوی یک - یک بلژیک و مصر و تساوی ایران و نیوزلند شرایط در گروه G در دور اول یکسان شد و ایران و نیوزلند صرفا به دلیل گل زده بیشتر بالاتر از دو تیم دیگر قرار می‌گیرند.

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گروه G جام جهانی فیفا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیم ملی ایران تیم ملی نیوزلند ایران نیوزلند تیم ملی بلژیک بلژیک تیم ملی مصر مصر تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
55
36
پاسخ
به امید پیروزی پر گل
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
شاید توی بازی های بعدی ،البته با این نوع بازی حتما ما میبازیم ،سنگین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
راحت میشد با سه گل اختلاف برد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
دفاع اتوبان بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
قلعه نوعی هیچ انگیزه ای برای برد نداشت و بی انگیزگی را به بازیکن ها هم القا کرده بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
بهتر است تا بیشتر از این مایه آبروریزی نشده‌اند برگردند ژاپن مقابل هلند مساوی کرد ولی این تیم با دفاع یازده نفره مقابل یکی از ضعیفترین تیم‌های این دوره حرفی برای گفتن نداشت مقابل بلژیک احتمالا رکورد گل‌های خورده در دوره قبل شکسته می‌شود فقط این وسط پول این ملت به جیب آنها میرود تا با زندگی لوکس فخر فروشی کنند
ناشناس
|
United States of America
|
۰۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
7
61
پاسخ
بیرانوند که در دقیقه هفت گل خورد که!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
خسته و کند به نظر می رسیدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
دفاع صفر
بازی و چرخش توپ از ایران
فرصت طلبی و گل مفت برای نیوزیلند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
طارمی هم تکروی میکرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
آقای قلعه نویی لطفا این پیرمردها که بردید جام جهانی
نیمه اول بازی بدهید و نیمه دوم از جوان‌ترها استفاده کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
15
65
پاسخ
اون دوبازی دیگه راهم خواهد باخت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
بدون دفاع،،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
کلا فوتبال همیشه همین بوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
من میدونستم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
در باختن دو بازی بعد که شکی نیست ولی دعا کنید گلباران نشویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
35
18
پاسخ
آیا نمیشه یرای بازیهای بعدی ایران با بلژیک و مصر، سردار آزمون را آورد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
هه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اشتباه بدون برگشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
سردار آزمون بهترین بازیککن ایران است و شانس آورد که توسط تنگ نظران، از تیم ملی حذف شد تا شریک در ناکامی های قلعه نوعی نشودد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
نه چون ۵۵تا اسم بدرد نخور دادن جا برای سردار نیست فکر کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اونم بیاد اتفاق خاصی نمیفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
18
51
پاسخ
کاش کلا نمیرفتیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
از باخت تو زندگیت میترسی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
که اسراییلی ها و امریکایی ها خوشحال بشند؟؟؟

زهی خیال باطل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
حال ۸۰ میلیون ایرانی گرفته شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
برو بابا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
چرا نرویم وقتی کل دنیا دارند ما را می بینند و کشورهای بی نام و نشان هستند و از این فرصت برای معرفی کشورشان استفاده می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
13
57
پاسخ
ضعیف ترین تیم،،حیف خاک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اگر بخواهیم منصفانه و بدون تعصب قضاوت کنیم، نیوزلاند بهتر از ما بازی کرد و حقش برد بوود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
15
45
پاسخ
قلعه نوعی برکنار کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
برکنار + بازخواست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
الان وقت حمایت مردمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تیم فوتبال همیشه همین بوده
محمد‌فقیه‌نوری
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
9
63
پاسخ
وقتی نمی تونیم تیم۸۶ رنکینگ فیفا را ببریم چه امیدی به بازی بلژیک و مصر داشته باشیم اقایان در این فدتبال را تخته کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
بجز فوتبال،درِ خیلی چیزا رو باید توی این مملکت تخته کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ببین باهات موافقم ها ولی معمولا در فوتبال اینجوری نمیشه قضاوت کرد نمونه اش زیاده . باخت آرژانتین به عربستان دوره قبل بک نمونه. البته من به این تیم ایران امیدی ندارم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
رنکینگ که ملاک نیست
تیمهای همگروه ما توانسته اند تدارک بهتر از ما ببینند
ما بازیهای دوستانه درستی نداشتیم
جنگ لیگ مان را تعطیل کرد
کادر فنی ضعیف و تازه نقد منتقدان رادهم بر نمی تابند
محمد‌فقیه‌نوری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
آرژانتین درسته به عربستان باخت ولی عربستان از گروهش صعود نکرد و بردش هیچ ارزشی نداره ما وقتی نمی تونیم نیوزلند که ضعیف ترین تیم گروه است را ببریم چه طوری مصر و بلژیک نتیجه بگیریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
باید هزینه شود تا بتوانند ساعت دهها میلیارد تومانی به دست ببندند و پز بدهند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
7
27
پاسخ
فودباله دیگه. کاش این هزینه هارو میذاشتید ورزشهای پرمدال که حتی پول اعزام و دوچرخه و قایق و اسلحه و مهمات خوب ندارن. شنا 120 مدال المپیک دوومیدانی 150 مدال المپیک. کشورهای اول ورزشی دنیا عمدتا در فوتبال ضعیفن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
منم قبلا مثل تو فکر میکردم
ولی مدال یه تیکه فلزه

فوتباله که جهان خیلی بهش توجه داره و نشان دهنده توسعه کشورهاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
خب دوست عزیز که میگی فوتبال خیلی مهمه. نه اتفاقا. اون سرمایه در گردش عمدا میخاد فوتبال فقط ورزش اول دنیا باشه حقیقتا من ورزشهای خیلی جذابتر از فوتبال رو دیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
12
43
پاسخ
قلعه‌نویی رو باید انداخت بیرون. من رو می‌ذاشتن سر مربی از نیوزیلند که یکی از ضعیف‌ترین خط حمله‌های تیم‌های جام جهانی رو داره ۲ تا گل نمی‌خوردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
قلعه نوعی هم مثل تاج ، توسط مافیای فوتبال حمایت میشه
واقع بین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
به اندازه امکانات و ظرفیت های فوتبال ایران باید از قلعه ،نویی انتظار داشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
قائدی باید از اول دربازی می موند نه نیمه دوم
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