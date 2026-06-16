دیدار تیم ملی فوتبال ایران و نیوزلند در دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در ورزشگاه سوفای لس آنجلس با نتیجه تساوی به پایان رسید.

رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم

دومین دیدار گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا میان دو تیم ایران و نیوزلند در حالی برگزار شد که هر کدام از این دو تیم فرصت داشتند که با کسب پیروزی صدرنشین شوند، اما در نهایت به تساوی رضایت دادند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم ایران و نیوزلند در چهارچوب دیدارهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت.

الی جاست (دقایق ۷ و ۵۴) ابتدا برای نیوزلند گلزنی کرد و رامین رضاییان (دقیقه ۳۲) و محمد محبی (دقیقه ۶۴) موفق شدند گل‌های تیم ایران را به ثمر برسانند.

ترکیب تیم ملی ایران به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، آریا یوسفی (مهدی قایدی - ۴۶)، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، محمد محبی، سامان قدوس (احسان حاج‌صفی - ۶۵)، مهدی طارمی (امیرحسین حسین‌زاده - ۸۰) و شهریار مغانلو (علی علیپور - ۵۳).

ترکیب تیم ملی نیوزلند به شرح زیر است:

مکس کروکومبه، مایکل باکسال، فین سورمن، تیم پین (الیوت - ۷۷)، لیبراتو کاکاسه (اولد - ۶۷)، جو بل، مارکو استامنیچ (راندال - ۲+۹۰)، سارپریت سینگ (بیندول - ۲+۹۰)، الی جاست، کالوم مک‌کاوات (توماس- ۶۷) و کریس وود.

بازی در پنج دقیقه ابتدایی با حملات نصفه و نیمه ایران دنبال شد، اما کمی بعد و با تسلط نیوزلند به بازی و نفوذ به قلب خط دفاعی پنج نفره ایران با سه مدافع میانی، دروازه ایران خیلی زود باز شد. دقیقه ۷ مسابقه با یک و دوی کریس وود و الی جاست، دفاع ایران جا ماند و بیرانوند هم نتواست سد راه شود تا نیوزلند توسط جاست به گل برسد.

تعداد بازدید : 4344 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2333971"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1379422/2333971?width=700&height=400"></script></div>

پس از گل اول نیوزلند، بازیکنان ایران نبض بازی را از دست دادند و این موضوع باعث سوار شدن حریف روی توپ شد که به همین دلیل بیشتر بازی در زمین ایران دنبال شد. جایی که دفاع سراسیمه ایران هم مقابل مهاجمان نیوزلند دست و پا بسته عمل کردند که یک موقعیت با بی دقتی مهاجم حریف از دست رفت، بار دیگر مغانلو با تکلی به موقع مانع از گلزنی کریس وود شد و شوت از پشت محوطه جریمه را هم بیرانوند در دو مرحله مهار کرد.

با این حال پس از حدود ۲۰ دقیقه مهدی طارمی توانست تیم را از فشار در بیاورد و فرصت خوبی هم برای گلزنی ایجاد کرد، اما ضربه او با بدشانسی به تیر عمودی دروازه خورد و قفل دروازه نیوزلند بسته باقی ماند.

تعداد بازدید : 3390 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2333995"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1379422/2333995?width=700&height=400"></script></div>

فشار تیم ایران روی دروازه نیوزلند پس از توقف موقت بازی برای نوشیدن آب، بیشتر شد که در یکی از حملات دقیقه ۳۲ و درگیری میان مغانلو و دفاع حریف بر سر توپ، رامین رضاییان از راه رسید و موقعیتی را که خودش پایه گذارش شده بود، تبدیل به گل کرد. گلی که برای ثبت شدن آن روی تابلو کمی مکث صورت گرفت تا آفساید بودن یا نبودن آن بررسی شود که در نهایت گل پذیرفته شد تا کار به تساوی کشیده شود.

تعداد بازدید : 3100 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2333996"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1379422/2333996?width=700&height=400"></script></div>

تیم ایران در وقت‌های تلف شده و در دقیقه ۵+۴۵ روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید؛ توپی که به محوطه جریمه ارسال شد و ضربه سر علی نعمتی را به دنبال داشت و توپ در گوشه دروازه جای گرفت، اما پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا رفت تا نیمه نخست با نتیجه تساوی یک - یک به پایان برسد.

تعداد بازدید : 2735 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2334016"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1379422/2334016?width=700&height=400"></script></div>

نیمه دوم در حالی آغاز شد که امیر قلعه‌نویی دست به یک تعویض هجومی زد و مهدی قایدی را به جای آریا یوسفی وارد زمین کرد.

در حالی که دفاع ایران با حضور پنج نفر هم بسیار شکننده به نظر می‌رسید، امیر قلعه‌نویی تصمیم گرفت در شروع نیمه دوم این دفاع را چهار نفره کند تا خط دفاع شکننده‌تر شود. از همین‌رو نیوزلندی‌ها نیز از فرصت استفاده کردند و جاست بار دیگر با پایه گذاری حمله دیگری در دقیقه ۵۴ و یک و دو با کریس وود به محوطه جریمه رسید و برای دومین بار دروازه ایران را باز کرد.

تعداد بازدید : 2050 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2334031"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1379422/2334031?width=700&height=400"></script></div>

در شرایطی که دفاع متزلزل ایران این اجازه را به الی جاست داد که دو بار دروازه علیرضا بیرانوند را باز کند، در طرف مقابل هم شرایط به سود ایران بود و دفاع نیوزلند هم چندان محکم نشان نداد. از همین‌رو در دقیقه ۶۴ ارسال خوب رامین رضاییان به محوطه جریمه این اجازه را به محمد محبی داد که بدون مزاحمت با یک ضربه سر توپ را وارد دروازه نیوزلند کند و بار دیگر کار به تساوی کشیده شود.

تعداد بازدید : 2897 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2334032"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1379422/2334032?width=700&height=400"></script></div>

پس از به تساوی کشیده شدن بازی، دو تیم با احتیاط بیشتری کار خود را دنبال کردند؛ هرچند با ارسال از کناره‌ها و استفاده از توپ‌های بلند سعی داشتند موقعیت‌هایی هم ایجاد کنند. تیم ایران با افزایش توان هجومی خود با ورود نفراتی چون قایدی و حسین‌زاده و جوان‌تر شدن خط حمله فشار را روی دروازه نیوزلند بیشتر کرد و در دقایق پایانی بازی موقعیت‌هایی هم ایجاد شد، اما موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از دست رفت.

باتوجه به تساوی یک - یک بلژیک و مصر و تساوی ایران و نیوزلند شرایط در گروه G در دور اول یکسان شد و ایران و نیوزلند صرفا به دلیل گل زده بیشتر بالاتر از دو تیم دیگر قرار می‌گیرند.