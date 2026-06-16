دیدار دو تیم بلژیک و مصر در چهارچوب دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که رقبای ایران و نیوزلند در گروه G هستند با تساوی به اتمام رسید.

با تساوی دو تیم بلژیک و مصر در چهارچوب دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا این فرصت به ایران رسیده تا در دور اول بازی‌های گروهی صدرنشین گروه خودش شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم بلژیک و مصر در چهارچوب دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ دوشنبه شب در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف هم رفتند که در پایان به تساوی یک - یک رضایت دادند.

امام عاشور (دقیقه 19) برای مصر و محمد هانی (دقیقه 66 - گل به خودی) برای بلژیک گلزنی کردند.

در حالی که بسیاری بر این باور بودند که بلژیک بتواند پیروز میدان باشد و به عنوان تیم سید اولی گروه G شروعی قدرتمندانه داشته باشد، اما این مصر بود که شروع بهتری داشت و خیلی زود هم به گل رسید. در حالی که بلژیک از ستارگانی چون تیبو کورتوآ، جرمی دوکو، کوین دی‌بروینه، لوکاکو و... در ترکیب خود استفاده می‌کرد و روی کاغذ شانس بیشتری برای پیروزی داشت، با این حال نیمه نخست را با شکست به رختکن رفت.

بلژیکی‌ها در نیمه دوم برای جبران نتیجه و چه بسا دست یافتن به پیروزی پا به میدان گذاشتند، اما توان آنها برای باز کردن دروازه مصر چندان هم بالا نبود. با این حال در دقیقه 66 با اثرگذاری لوکاکو، محمد هانی بود که به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا گل تساوی بلژیک به این شکل به ثمر برسد. دو تیم در ادامه هم نتوانستند توپی را از خط دروازه‌ها عبور دهند تا بازی با تساوی یک - یک به اتمام برسد.

اگرچه نیوزلند هم تیمی غیرقابل پیش‌بینی است، اما دور از انتظار نیست که ایران به عنوان تیم سید دومی گروه G بتواند نیوزلند را به عنوان تیم سید چهارمی گروه شکست دهد و در دور نخست دیدارهای این گروه صدرنشین شود. تا شروع دیدار ایران مقابل نیوزلند هم فقط چهار ساعت باقی مانده و امیر قلعه‌نویی برای صدرنشینی در گروه G ساعت شماری می‌کند.

به گزارش تابناک، دیگر دیدار این گروه در دور اول میان ایران و نیوزلند برگزار خواهد شد که برنامه این دیدار به شرح زیر است:

سه‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)