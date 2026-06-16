فوری/ رفع محاصره دریایی از ایران عملیاتی شد

رفع محاصره دریایی تنگه هرمز که اعلام شده بود پس از روز جمعه و امضای تفاهم بازگشایی می‌شود، عملیاتی شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اولین کشتی‌های ایرانی پس از لغو دستور محاصره دریایی توسط آمریکا در حال گذر از منطقه محاصره هستند.

بنا بر این گزارش، طبق اطلاعات رسیده به فارس، دقایقی پیش چند کشتی ایرانی نسبت به تردد بدون مشکل از خط محاصره اقدام کردند.

روز گذشته ترامپ در پی پذیرش شروط ایران به منظور توافق آتش‌بس، دستور لغو محاصره دریایی را اعلام کرد.

طبق اطلاعات ناوبری کشتی، یک نفتکش ایرانی VLCC از آب‌های آزاد به سمت بنادر ایران در حرکت است و از منطقه محاصره گذشته، همچنین یک کشتی حامل نهاده‌های دامی‌ نیز با گذر از منطقه محاصره به سمت کشور در حرکت است.

یک نفتکش پر از نفت ایرانی نیز با عبور از دریای عمان و خط محاصره به سمت مقصد صادراتی خود حرکت کرده است.

در این حال، تسنیم نیز نوشت: دقایقی پیش، ۳ نفتکش و ۲ کشتی حامل کالای اساسی ایران از محاصره دریایی عبور کردند.

گفتنی است، رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام حصول تفاهمنامه ایران اعلام کرد، دستور لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را صادر کردم.