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زاکانی:

جنگ ما با آمریکا ادامه دارد و با تفاهم خاتمه نمی‌یابد

انقلاب اسلامی ایران نظم ساختاری آمریکا بعد از جنگ جهانی را زیرپا گذاشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۱۶
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جنگ ما با آمریکا ادامه دارد و با تفاهم خاتمه نمی‌یابد

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: ما بدنبال یک نگاه تمدنی هستیم که مقدمه آن یک ایران قوی است و او در صدد جلوگیری از شکل گیری این بایسته است.

وی در ادامه گفت: پوتین گفته بود که نیروهای نظامی روسیه به من گفته بودند که ایران نهایتاً یک هفته می‌تواند تنگهٔ هرمز را بسته نگه‌دارد!
روس‌ها به ایران گفته‌اند باور نمی‌کردیم شما اینقدر قابلیت داشته باشید.

گزیده هایی از سخنان زاکانی در ادامه می‌آید:

بندهای تفاهم‌نامه ۲۵ بار رفت و برگشت شده است و ویرایش شده است
 
آنان که می‌گویند تفاهم‌نامه ۱۴ بندی خواست مقام معظم رهبری است و یا آنان‌که می‌گویند به رهبری تحمیل می‌شود، دارند جفا می‌کنند، رهبر ما رهبر هوشمندی است.

به ازای هر کدام از بندها تفسیری وجود دارد که درباره آن با مردم صحبت نمی‌کنند. مردم با بندهایی مواجهه‌اند که آمریکا تفسیر می‌کنند.
زاکانی: امروز نشان داده شد ایران می‌تواند، اما این توانایی نیازمند انسجام ملی است

هر چیزی که انسجام ملی را مخدوش کند، به دستاوردهای بعدی ما ضربه می‌زند.
اتهام‌زنی‌ها آسیب می‌زند؛ اشکال وجود دارد، اما تفسیر آن را از زبان آمریکایی شنیدن خوب نیست.
تیم مذاکره‌کننده باید این فضا را جبران کند.

اتهام زدن چه به نیروهای با غیرت حاضر در صحنه، چه به مذاکره‌کنندگان، بسیار بد است.

آمریکا در جهان متزلزل شده و هیبت خود را از دست داده است / ایران باید برای جهان پساآمریکا برنامه داشته باشد
آمریکا در جهان متزلزل شد هیبتش شکسته و بخش مهمی از حیثیت خود را از دست داده است.
ایران باید به‌صورت فعال برای جهان پساآمریکا برنامه‌ریزی کرده و نقش‌آفرینی کند.

نوع مواجهه با همسایگان، کشورهای خلیج فارس، چین، روسیه و سایر کشورهای همسو نیازمند یک نقشه راه مشخص است.
باید با یارگیری‌های جدید و توسعه همکاری‌ها، جایگاه ایران را در نظم جدید جهانی تقویت کنیم.
ما تنها به بخشی از خواسته‌های خود رسیده‌ایم و هنوز گام‌های بلندتری در پیش داریم.

با وجود ادامه مسیر، آمریکا در مجموع این ماجرا با یک شکست قطعی مواجه شده است.
ما نباید فقط با آمریکا مذاکره کنیم؛ باید با چین و روسیه و کشورهای دیگر هم مذاکره داشته باشیم و نقش خودمان را در جهان آینده ببندیم
آمریکا به‌عنوان آغازگر جنگ اخیر، به‌دنبال تسخیر ایران، تغییر نظام، تسلیم ملت ایران و تجزیه کشور بود 
آمریکا به‌عنوان آغازگر جنگ اخیر، به‌دنبال تسخیر ایران، تغییر نظام، تسلیم ملت و تجزیه کشور بود.

هدف دشمن تنها یک درگیری نظامی نبود، بلکه پروژه‌ای برای تغییر معادلات داخلی ایران را دنبال می‌کرد.
در سطح راهبردی، مسئله هسته‌ای، قدرت موشکی و توان مقاومت ایران در معرض هدف‌گذاری مستقیم قرار داشت.

مردم ما متأسفانه با ۱۴ بندی مواجه هستند که آمریکا آن را تفسیر می‌کند، در حالی که ما سکوت کرده‌ایم.
نباید به بهانه ملاحظات مختلف از توضیح دادن به افکار عمومی خودداری کنیم.
در جنگ روایت‌ها نباید عقب بمانیم و میدان را در اختیار طرف مقابل قرار دهیم.

وقتی روایت آمریکا به‌صورت گسترده منتشر می‌شود، وظیفه ما ارائه توضیح و تبیین برای مردم است.
سکوت در برابر روایت‌سازی طرف مقابل، به نفع منافع ملی نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
اینکه مردم تنها یک روایت از ماجرا را بشنوند، رویکرد درستی نیست و باید اطلاع‌رسانی شفاف‌تری صورت گیرد.

ما در میانهٔ جنگیم و به‌هیچ‌وجه کسی نباید فکر کند که جنگ تمام شده؛ جنگ یک توقفی دارد و آمریکا و اسرائیل دنبال تکمیل بانک اطلاعاتی‌ خود و به‌ مهیاکردن دیگر آورده‌هایشان هستند

اتهام‌زنی به مردم در خیابان و مذاکره‌کنندگان خیلی بد است
سطح امتیازگیری ما در مذاکرهٔ فعلی «میانه رو به بالا» است.

انتقام از سران جبهه کفر ما به‌ازای انتقام خون رهبر شهید نیست، نباید آن را محدود کرد
مابه‌ازای انتقام از خون رهبر شهید باید به تغییر جغرافیای سیاسی منطقه بیانجامد، باید منجر به اخراج آمریکا شود،نابودی اسرائيل و شروع شکل‌گیری تمدن نوین خواهد بود.

انتقام باید گرفته شود اما به قول شهیدنصرالله، ما این همانی در انتقام‌گیری نداریم، چرا که پوتین یک رزمنده ارزشش از  تمام سران کفر با ارزش‌تر است چه برسد به خون حاج قاسم.

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زاکانی شهردار تهران آمریکا مذاکره توافق تفاهم نامه اسلام آباد جنگ
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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