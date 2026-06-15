سردار قاآنی: دشمنان از پس جبهه مقاومت بر نمیآیند
به گزارش تابناک، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در گفتوگویی تلویزیونی مطرح کرد: «جبهه مقاومت به شدت آمریکا و رژیم صهیونی را نگران کرده است؛ جبهه مقاومت در سختترین شرایط مقابل دشمن آمریکایی - صهیونی ایستادگی میکند. اجزای جبهه مقاومت در جنگ تحمیلی سوم پیشقدم مبارزه بودند.»
فرمانده نیروی قدس سپاه، با اشاره به تحولات یکسال گذشته اظهار داشت: «این دو جنگ تحمیلی و یک کودتای تحمیلی، دوره سختی را بر کشور ما و بر منطقه ما تحمیل کرد. درباره این فراز و نشیب یکساله گذشته، حرف بسیار است و طبیعتاً کسانی که باید در این زمینه صحبت کنند، بهویژه کسانی که صاحب بیان و توان تبیین هستند، درباره ابعاد مختلف این جنگ، سخنان فراوانی برای گفتن دارند.»
وی افزود: «من وظیفه خودم دانستم که در این دوره، چون ما در صحنه مقاومت بنای صحبت کردن نداشتیم و مقاومت در اوج افتخار و اقتدار، بدون آنکه حرفی بزند، عمل میکرد، فقط از باب اینکه به این واژه ارزشمندِ مقاومت اشارهای کرده باشم، مطالبی را بیان کنم.»
فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: «این واژه ارزشمند، فراگیر بود؛ از درون خانههای مردم ما در ایران تا دورترین نقاط منطقه درگیری، موج میزد. مردم همه این واژه را بسیار به کار بردند.»
سردار قاآنی تصریح کرد: «مقاومت یکی از مهمترین واژههایی است که هر مسلمان باید به آن پایبند باشد؛ چراکه ما مسلمان هستیم و نبی مکرم اسلام مسیر اسلام را برای ما مشخص کردهاند.»
سردار قاآنی افزود: «حزبالله لبنان ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم دوشادوش ایران جنگید؛ کسی نمیتواند مقابل حزبالله لبنان ایستادگی کند.»
وی ادامه داد: «حزبالله لبنان کل جامعه شیعه و بخش قابل توجهی از جامعه غیر شیعه لبنان است و هرآنچه از حزبالله لبنان دیدهاید تنها نوک کوه یخ است.»
سردار اسماعیل قاآنی در ادامه سخنان خود گفت: «من به جنایتکاران آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیه میکنم خودتان را با مقاومت درگیر نکنید؛ چرا که از پس مقاومت برنمیآیید.»
وی افزود: «تجربه این چندین سالی که خودتان را درگیر کردهاید، نشان داده است که هر کجا با مقاومت درگیر شدید، آبرویتان رفته است. فرقی نمیکند؛ در فلسطین، همه غزه را خراب کردید، اما همه آزادگان دنیا میدانند که حماس و بچههای مقاومت فلسطین، جهاد و دیگر گروههای مقاومت، برندگان این میدان هستند؛ اگرچه خسارتهای فراوانی را متحمل شدند.»
فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرد: «این واقعیتی است که امروز افکار عمومی جهان آن را درک کرده و دریافته است که ایستادگی و مقاومت، با وجود همه هزینهها، میتواند معادلات دشمن را بر هم بزند.»
فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه با بیان اینکه «به شدت نگران واکنش جبهه مقاومت در تنگه بابالمندب بودند» افزود: «بابالمندب یکی از برگهای برنده جبهه مقاومت است و اگر لازم باشد برگهای دیگری هم رو میشود.»
سردار قاآنی خاطرنشان کرد: هیئت مذاکرهکننده ایران به محض تجاوز رژیم صهیونی به لبنان با اقتدار با دشمن و واسطهها برخورد کرد. ایستادگی در قضیه لبنان ثابت کرد مردان میدان نبرد و دیپلماسی از جنس مقاومت هستند