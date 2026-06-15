فرماندار کالیفرنیا تحت تحقیقات قضایی دولت ترامپ

فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد وزارت دادگستری، به دستور ترامپ، تحقیقاتی را درباره او و همسرش آغاز کرده است

به گزارش تابناک، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امروز، من و همسرم به فهرست اهداف دونالد ترامپ پیوستیم. او به وزارت دادگستری خود دستور داده است تا در مورد ما تحقیق کند. آنها جرمی پیدا نکرده‌اند - آنها فقط سعی می‌کنند جرمی پیدا کنند.

او به خاطر توییت‌های بدخواهانه‌ام به دنبال پیگرد من نیست، بلکه به این دلیل است که من در حال بررسی نامزدی برای ریاست جمهوری هستم.

او از اینکه من مرتباً او را سرزنش می‌کنم متنفر است. او به سادگی فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است.

ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. آقای رئیس جمهور، من را تحت پیگرد قرار بده. من جایی نمی‌روم، کشور نظاره‌گر است.