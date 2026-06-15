بمبافکن استراتژیک B-۵۲ آمریکا سقوط کرد + عکس
ارتش آمریکا از سقوط یک فروند بمبافکن استراتژیک B-۵۲ در کالیفرنیا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۰۹| |
4106 بازدید
به گزارش تابناک، پایگاه نیروی هوایی «ادواردز» در ایالت کالیفرنیا از وقوع یک سانحه هوایی برای یکی از بمبافکنهای استراتژیک این پایگاه خبر داد.
این بمبافکن از نوع «بوئینگ بی-۵۲ استراتوفورترس» (B-۵۲ Stratofortress) بوده که دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه، دچار سانحه شده و سقوط کرد.
در این حال، شبکه خبری فاکس نیوز تصویری از سقوط این جنگنده منتشر کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...