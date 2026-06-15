گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران و لبنان
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در گزافه گویی علیه ایران گفت که ما خسارت شدیدی به ایرانیها وارد کردیم و اسرائیل را از خطر نابودی هستهای نجات دادیم.
وی افزود که اگر در حمله به ایران عجله نمیکردیم، این کشور به سلاح هستهای دست مییافت.
وی بیان کرد که ما فرماندهان ایران را «کشتیم» و به دستگاههای امنیتی آنها خسارت جدی وارد کردیم و اسرائیل را از تهدید هستهای ایران نجات دادیم.
نخست وزیر اسرائیل ادامه داد که ما خطر نابودی اسرائیل و ساکنان آن را دور کردیم. ما اسرائیل را از ویرانی نجات دادیم، اما مبارزه ما هنوز تمام نشده است.
نتانیاهو گفت که ما الضیف، هنیه، السنوار و تمامی کسانی که در ۷ اکتبر مشارکت داشتند را کشتیم و تمامی گروگانهای خود را از غزه بازگرداندیم.
وی گفت که ما وارد شهر غزه شدیم و تمامی ربودهشدگان را بازگرداندیم.
وی بیان کرد که ما نصرالله را «کشتیم» و از حمله به الجلیل جلوگیری کردیم.
نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که ما بر مناطق مرکزی لبنان که حزب الله از آنجا اسرائیل را تهدید میکرد، کنترل یافتیم.
نتانیاهو گفت که ما سلاح نظام بشار اسد را منهدم کردیم و هر وقت نیاز باشد بر مناطق امنیتی بقای خواهیم ماند.
وی ادعا کرد که ما اجازه نخواهیم داد گروههای تروریستی در مرزهای ما مستقر شوند.
نخست وزیر اسرائیل بیان کرد که من بر منافع امنیتی خود در روابط با ترامپ و امریکا تاکید دارم.
وی گفت که وضعیت ما امروز بسیار بهتر از وضعیتمان در 7 اکتبر است. ما محور تروریسم را شکستیم.
وی ادعا کرد که ما موفق شدیم امنیت را به جنوب بازگردانیم و اینکار را در شمال خواهیم کرد.
نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که نظام ایران در حال حرکت به سمت دستیابی به سلاح هستهای بود. ما توانستیم برنامههای موشکی و هستهای آن را نابود کنیم.
وی گفت که برخی مواقع اختلافاتی میان من و میان ترامپ وحود دارد.
نخست وزیر اسرائیل گفت که اطلاعات دقیقی از جزئیات توافق میان امریکا و ایران ندارم.
وی تاکید کرد که ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و من خود را برای تحقق این هدف محدود نخواهم کرد.
نخست وزیر اسرائیل گفت که ترامپ توافق با ایران را امضا کرد و این تصمیم وی است و ما منافع خاص خود را داریم.
نتانیاهو تاکید کرد که ما در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواهیم ماند.
وی اظهار داشت که ما در تلاشیم تا آزادی عمل نظامی خود را حفظ کنیم و به آن ادامه دهیم.