صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران و لبنان

نخست وزیر اسرائیل با اشاره به وجود اختلاف با رئیس جمهور امریکا در برخی مواقع، اعلام کرد که اسرائیل در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواد ماند.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۰۷
| |
10093 بازدید
گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران و لبنان

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در گزافه گویی علیه ایران گفت که ما خسارت شدیدی به ایرانی‌ها وارد کردیم و اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات دادیم.

وی افزود که اگر در حمله به ایران عجله نمی‌کردیم، این کشور به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت.

وی بیان کرد که ما فرماندهان ایران را «کشتیم» و به دستگاه‌های امنیتی آن‌ها خسارت جدی وارد کردیم و اسرائیل را از تهدید هسته‌ای ایران نجات دادیم.

نخست وزیر اسرائیل ادامه داد که ما خطر نابودی اسرائیل و ساکنان آن را دور کردیم. ما اسرائیل را از ویرانی نجات دادیم، اما مبارزه ما هنوز تمام نشده است.

نتانیاهو گفت که ما الضیف، هنیه، السنوار و تمامی کسانی که در ۷ اکتبر مشارکت داشتند را کشتیم و تمامی گروگان‌های خود را از غزه بازگرداندیم.

وی گفت که ما وارد شهر غزه شدیم و تمامی ربوده‌شدگان را بازگرداندیم.

وی بیان کرد که ما نصرالله را «کشتیم» و از حمله به الجلیل جلوگیری کردیم.

نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که ما بر مناطق مرکزی لبنان که حزب‌ الله از آنجا اسرائیل را تهدید می‌کرد، کنترل یافتیم.

نتانیاهو گفت که ما سلاح نظام بشار اسد را منهدم کردیم و هر وقت نیاز باشد بر مناطق امنیتی بقای خواهیم ماند.

وی ادعا کرد که ما اجازه نخواهیم داد گروه‌های تروریستی در مرزهای ما مستقر شوند.

نخست وزیر اسرائیل بیان کرد که من بر منافع امنیتی خود در روابط با ترامپ و امریکا تاکید دارم.

وی گفت که وضعیت ما امروز بسیار بهتر از وضعیتمان در 7 اکتبر است. ما محور تروریسم را شکستیم.

وی ادعا کرد که ما موفق شدیم امنیت را به جنوب بازگردانیم و اینکار را در شمال خواهیم کرد.

نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که نظام ایران در حال حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. ما توانستیم برنامه‌های موشکی و هسته‌ای آن را نابود کنیم.

وی گفت که برخی مواقع اختلافاتی میان من و میان ترامپ وحود دارد.

نخست وزیر اسرائیل گفت که اطلاعات دقیقی از جزئیات توافق میان امریکا و ایران ندارم.

وی تاکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و من خود را برای تحقق این هدف محدود نخواهم کرد.

نخست وزیر اسرائیل گفت که ترامپ توافق با ایران را امضا کرد و این تصمیم وی است و ما منافع خاص خود را داریم.

نتانیاهو تاکید کرد که ما در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواهیم ماند.

وی اظهار داشت که ما در تلاشیم تا آزادی عمل نظامی خود را حفظ کنیم و به آن ادامه دهیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو ترامپ آمریکا ایران توافق لبنان حمله جنوب لبنان
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفیر آمریکا: بدون اسرائیل آمریکایی وجود نداشت!
سردار قاآنی: دشمنان از پس جبهه مقاومت بر نمی‌آیند
خبرنگار پرس‌تی‌وی هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت
دهن‌کجی نتانیاهو به ترامپ!
واکنش تند ترامپ به حمله امروز اسرائیل به بیروت
دستور نتانیاهو برای تشدید حملات علیه لبنان
ترامپ: به نتانیاهو گفتم تو بی‌عقلی!
فحاشی ترامپ به نتانیاهو پس از حمله به بیروت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mqV
tabnak.ir/005mqV