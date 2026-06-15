دیدار و گفتوگوی مکرون و ترامپ درباره توافق با ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که اندکی پیش وارد ژنو شده بود، اکنون پیش از نشست گروه هفت در فرانسه در جریان دیداری با امانوئل ماکرون رئیسجمهور این کشور گفت: امانوئل دوست ویژه من بوده است و ما رابطه فوقالعادهای داریم!
ترامپ درباره یادداشت تفاهمنامه میان ایران و آمریکا گفت: توافق با ایران به نفع منطقه غرب آسیا خواهد بود. اتفاقات بسیار خوبی در غرب آسیا رخ خواهد داد و قیمت نفت در حال سقوط و بازار سهام مانند موشک در حال افزایش است.
او در ادامه ادعا کرد: در آخرین دور مذاکرات ما با ایران خیلی خوب کنار آمدیم و من احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم برگردیم و دو شب حمله کنیم.
ترامپ با نادیده گرفتن جزئیات تفاهمنامه در ادعایی تکراری و بیاساس گفت: ایران سلاح هستهای نخواهد داشت و یک نظارت قوی این توافق را اجرا خواهد کرد. امیدواریم که این یک رابطه خوب باشد و اگر این اتفاق نیفتد، به جایی که شروع کردیم، برمیگردیم.
او در پاسخ به این سوال که چه زمانی این تفاهمنامه منتشر خواهد شد، گفت: فکر میکنم خیلی زود. منظورم این است که میخواهم منتشر شود چون سند بسیار قدرتمندی است. بنابراین احتمالا خیلی زود. به نظرم بعد از جمعه.
دونالد ترامپ درباره رفع تحریمها علیه ایران ادعا کرد که این مسئله به «رفتار آنها» بستگی دارد!
ترامپ درباره لبنان و جنایات رژیم صهیونیستی در این کشور گفت: ما میخواهیم ببینیم که آیا میتوانیم مسئله لبنان را حل کنیم، زیرا به نظر میرسد که این موضوع هرگز تمام نمیشود. اما نباید سخت باشد. بهنظرم ما باید کمی با حزبالله لبنان رایزنی کنیم.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین گفت: شاید بتوانیم کاری در مورد اوکراین انجام دهیم. فکر میکنم هم پوتین (رئیسجمهور روسیه) و هم زلنسکی (رئیسجمهور اوکراین) از این موضوع استقبال میکنند. ما دیروز گفتوگوی بسیار خوبی با رئیسجمهور زلنسکی و رئیسجمهور پوتین داشتیم و من فکر میکنم که شاید بتوانیم کاری انجام دهیم زیرا هر دو رئیسجمهور برای این کار آماده هستند.
این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در نشست هفتگی خود اظهار کرد: در متن یادداشت تفاهم، راجع به جزئیات موضوع هستهای بحثی را مطرح نکردهایم. درباره موضوع هستهای هم مشخص است که در مورد چه جنبههایی از این موضوع بحث شود؛ هم بحث غنیسازی که حقوق و تکالیف ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه کامل روشن است و موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده با درجه بالا. در رابطه با این دو موضوع قرار است بازه زمانی ۶۰ روزه صحبت شود.
او همچنین با اشاره به جزئیات رفع تحریمها بر اساس یادداشت تفاهم خاطرنشان کرد: بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف آمریکایی به رفع همه تحریمها اعم از ثانویه و اولیه و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای مربوط به شورای حکام آژانس موظف میشود. این موضوع در کنار مباحث مرتبط با بحث هستهای، عنوانهایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار است در مورد آن صحبت شود و ظرف مدت ۶۰ روز در مورد آن تفاهم ایجاد شود.
رئیسجمهور فرانسه در ادامه این دیدار گفت: یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده یک توافق بسیار مهم است و این گامی مهم به سوی صلح جهانی میباشد.
امانوئل ماکرون با ادعایی درباره تنگه هرمز و اظهاراتی مداخلهجویانه گفت: فرانسه و بریتانیا رهبری ماموریتی را برای هماهنگی بازگشایی تنگه هرمز بر عهده خواهند گرفت. این تلاش دریایی و زمینی شامل حدود ۲۰ کشور خواهد بود و فرانسه همچنان متعهد به کمک در این زمینه است.
این درحالیست که اسماعیل بقائی امروز در پاسخ به سوالی درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر این که قرار نیست عوارضی از سوی ایران در این تنگه از کشتیها گرفته شود؟ تصریح کرد: تنگه هرمز بسیار برای ما مهم است. در ادامه مسیر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی به همراه عمان برای اطمینان از تردد ایمن کشتیها از این تنگه، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.