گفتوگوی تلفنی عراقچی با مقامات لبنانی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماس های تلفنی جداگانه با جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارحه، وزیر خارجه کشورمان در این تماس های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزییات بندهای تفاهم نامه اسلام آباد به ویژه مفاد مربوط به لبنان قرار داد.
عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بندهای تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.
مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جداییناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تاکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.
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