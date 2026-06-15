صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مقامات لبنانی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماس های تلفنی جداگانه با جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۹۱
| |
1812 بازدید
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مقامات لبنانی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارحه، وزیر خارجه کشورمان در این تماس های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزییات بندهای تفاهم نامه اسلام آباد به ویژه مفاد مربوط به لبنان قرار داد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بندهای تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تاکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی لبنان جوزف عون نبیه بری توافق آمریکا اسرائیل
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبرنگار پرس‌تی‌وی هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت
تفاهم‌نامه می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور باشد
لیبرمن: توافق آمریکا و ایران یک فاجعه سیاسی برای ماست
حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان
دهن‌کجی نتانیاهو به ترامپ!
بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌هایشان پس از توافق آتش بس
واکنش رسانه‌های اسرائیل به توافق ایران و آمریکا
فرانسه: برنامه موشکی ایران باید در توافق باشد
تنش در تل‌آویو؛ گانتس مانع جدید توافق!
استقبال گرم بیروت از توافق ایران و آمریکا
عکس: بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌های ویران پس از خبر توافق اولیه ایران و آمریکا
کاریکاتوری با موضوع حمایت ایران از لبنان
گفتگوی عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر
چرا آتش‌بس لبنان به دیپلماسی ایران و آمریکا بستگی دارد؟/ مخالفان حزب الله هم از توافق دولت لبنان و اسرائیل ناراضی هستند
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
جزئیات گفتگوی تلفنی عراقچی با نبیه بری
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mqF
tabnak.ir/005mqF