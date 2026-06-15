صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«فوتبال مرز نمی‌شناسد»؛ شعاری که پشت درهای آمریکا ماند

در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، آمریکا و ایران برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در برابر یکدیگر قرار گرفتند. پیش از آغاز مسابقه، بازیکنان ایران به بازیکنان آمریکا گل‌های رز سفید هدیه دادند، دو تیم پیراهن‌های خود را با یکدیگر مبادله کردند و در میان تشویق تماشاگران ورزشگاه لیون در کنار هم ایستادند. این صحنه به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ جام جهانی تبدیل شد و نشان داد که ورزش می‌تواند فراتر از اختلافات سیاسی، پیوندی انسانی ایجاد کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۸۴
| |
716 بازدید
«فوتبال مرز نمی‌شناسد»؛ شعاری که پشت درهای آمریکا ماند

به گزارش تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده، کانادا و مکزیک با شور و هیجان در حال برگزاری است. آهنگ رسمی «DNA» این پیام را منتقل می‌کند که فوتبال چیزی فراتر از یک رقابت است؛ ورزشی که در ژن انسان ریشه دارد و نمادی از وحدت، ایمان و پایداری است.

با این حال، روایت فیفا درباره «حضور ۴۸ تیم در جشن فوتبال در سه کشور میزبان» و شعار «فوتبال مرز نمی‌شناسد» پیش از آغاز مسابقات، توسط یکی از کشور‌های میزبان با چالشی جدی روبه‌رو شد. عمر عبدالقادر ارتان، داور سومالیایی که ویزای معتبر داشت، در فرودگاه میامی به بهانه «امنیت ملی» متوقف شد. تیم ایران نیز اگرچه سرانجام اجازه ورود پیدا کرد، اما مجبور شد محل کمپ اصلی خود را از ایالات متحده به تیخوانای مکزیک منتقل کند. همچنین برای برخی اعضای اداری و لجستیکی تیم ویزا صادر نشد و از کل تیم خواسته شد تنها برای انجام مسابقات وارد آمریکا شوند و بلافاصله پس از پایان آن خارج شوند، بدون اینکه اجازه اقامت شبانه در این کشور را داشته باشند.

این اتفاق یک اشتباه اداری نبود، بلکه نوعی محدودیت هدفمند محسوب می‌شود. در حالی که ایالات متحده در برابر دوربین‌ها شعار «به جهان خوش آمدید» را مطرح می‌کند، همزمان مرز‌های خود را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده و با استناد به «ممنوعیت سفر» و برداشت‌های گسترده از مسائل امنیتی، درباره ورود افراد تصمیم‌گیری می‌کند. توافق نانوشته‌ای که جام جهانی بر پایه کنار گذاشتن موقت اختلافات سیاسی شکل می‌گیرد، توسط خود کشور میزبان زیر سؤال رفت.

برای ایران، این تضاد بیش از هر جای دیگری نمایان است. در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، آمریکا و ایران برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در برابر یکدیگر قرار گرفتند. پیش از آغاز مسابقه، بازیکنان ایران به بازیکنان آمریکا گل‌های رز سفید هدیه دادند، دو تیم پیراهن‌های خود را با یکدیگر مبادله کردند و در میان تشویق تماشاگران ورزشگاه لیون در کنار هم ایستادند. این صحنه به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ جام جهانی تبدیل شد و نشان داد که ورزش می‌تواند فراتر از اختلافات سیاسی، پیوندی انسانی ایجاد کند.

اما ۲۸ سال بعد، آمریکا با مهر ویزا پاسخی متفاوت به آن گل‌های رز سفید داد: شما می‌توانید برای بازی وارد شوید، اما اعضای کامل تیم شما نمی‌توانند همراهتان باشند؛ می‌توانید در زمین مسابقه حضور داشته باشید، اما باید بلافاصله پس از پایان بازی خاک آمریکا را ترک کنید.

ورزش هرگز به طور کامل از سیاست جدا نبوده است، اما سیاست نباید بر ورزش سایه بیفکند. هنگامی که جام جهانی به «جام جنگ» (War Cup) تبدیل می‌شود، تجربه ایران یادآوری می‌کند که تهدید واقعی همیشه در زمین مسابقه قرار ندارد، بلکه می‌تواند از سوی کشور‌هایی باشد که از اعتبار میزبانی بهره می‌برند، اما همزمان برای تیم‌های شرکت‌کننده محدودیت ایجاد می‌کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سیاسی کاری ویزای آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاج: متفاوت‌ترین جام جهانی را در پیش داریم
زمان صدور ویزای تیم ملی برای آمریکا
مشکل ویزای آمریکا برای ۴ کشور حاضر در جام جهانی
تاج و نبی با تیم ملی راهی فرودگاه شدند
آخرین وضعیت ویزای تیم ملی برای حضور در آمریکا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mq8
tabnak.ir/005mq8