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خودکشی نظامی صهیونیست در پی شوک ناشی از جنگ

یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی فلسطین اشغالی، به دلیل فشارهای روانی ناشی از حضور در میدان جنگ در برابر رزمندگان حزب الله اقدام به خودکشی کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۸۳
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1610 بازدید
خودکشی نظامی صهیونیست در پی شوک ناشی از جنگ

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع عبری‌زبان گزارش دادند که یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی فلسطین اشغالی، به دلیل فشارهای روانی ناشی از حضور در میدان جنگ در برابر رزمندگان حزب الله اقدام به خودکشی کرده است.

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