خودکشی نظامی صهیونیست در پی شوک ناشی از جنگ
یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی فلسطین اشغالی، به دلیل فشارهای روانی ناشی از حضور در میدان جنگ در برابر رزمندگان حزب الله اقدام به خودکشی کرده است.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع عبریزبان گزارش دادند که یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی فلسطین اشغالی، به دلیل فشارهای روانی ناشی از حضور در میدان جنگ در برابر رزمندگان حزب الله اقدام به خودکشی کرده است.
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