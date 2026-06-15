زمان و مکان امضای تفاهم نامه از زبان عراقچی
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه ایران گفت: روز جمعه احتمالاً در کشور سوئیس دیداری بین رئیسان هیئتهای دو طرف انجام و تفاهمنامه بین ایران و آمریکا امضا شود، سپس اولین دور مذاکرات بعدی برگزار شود.
سید عباس عراقچی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و تشریح موضوعات اقتصادی مرتبط با مذاکرات و سیاست خارجی و همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه شب گذشته بین ایران و آمریکا، تصریح کرد: این توافق میتواند راهگشاییهای اقتصادی برای ما داشته باشد، اما اقتصاد ما نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا بکند.
وی افزود: ما سابقه بدعهدیها، عدم اجرا و پاره کردن توافقات را داریم؛ ما روند مذاکرات و اجرای توافق را بر اساس بیاعتمادی بدعهدیها و تجربیات گذشته برنامه ریزی میکنیم.
هیچ فرصتی را در سیاست خارجی از دست نمیدهیم
عراقچی گفت: سعی میکنیم هر چقدر که بتوانیم از مسیر توافق برای کشور راهگشایی اقتصادی ایجاد کنیم؛ ما در سیاست خارجی هیچ فرصتی را از دست نمیدهیم ولی به هیچ فرصتی هم دل نمیبندیم.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: شب گذشته تفاهمنامه ای را با آمریکا به سرانجام رساندیم که بخشی از قسمتهای آن از امروز و بخشی دیگر از روز جمعه و بعد از امضای نهایی و اصلی اجرایی میشود.
عراقچی خاطرنشان کرد: قرار است روز جمعه احتمالاً در کشور سوئیس دیداری بین روسای هیئتهای دو طرف انجام و این تفاهمنامه امضا شود و سپس اولین دور مذاکرات بعدی برگزار شود.
وی ادامه داد: این توافق دو مرحلهای است یک مرحله تفاهم نامه ای که شب گذشته امضا شد و بعد از آن یک دور مذاکرات ۶۰ روزه که میتواند قابل تمدید هم باشد.
عراقچی گفت: در توافق نهایی موضوعات مرتبط با هستهای و رفع تحریمها مورد بحث و توافق احتمالی قرار خواهد گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: ما اکنون نیمی از راه را طی کردهایم و باید اکنون نتایج آن را در راستای منافع کشور برای نقد کنیم، نیمی دیگر از راه مانده که باید طی کنیم که نیمه سختی خواهد بود.
سید عباس عراقچی در ادامه سخنان خود پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: ما هرچه داریم از مردم داریم و خدمتگزاران این مردم هستیم؛ در طول جنگ و پس از آن ماموریت ما در وزارت امور خارجه راهگشاییهای دیپلماتیک است و همواره سعی کردیم این ماموریت را به خوبی انجام دهیم.
وی افزود: ماموریت ما دفاع از حقوق و منافع ملت ایران است، اینکه صدای مردم ایران در خارج از کشور باشیم و تلاش ما این است که این وظایف را به خوبی و در چارچوب سیاستهای نظام و تدابیر و مصوبات نهادهای بالادستی انجام دهیم.
عراقچی گفت: دلمان به حمایتهای مردمی ای گرم است که در خیابانها، میدانهای رزم و صحنههای مختلف اجتماعی تبلور مییابد.
وی ادامه داد: من از همه کسانی که از ما حمایت کردند و به ما دلگرمی دادند تشکر میکنم، کسانی که نقدی داشتند باعث فکر و توجه بیشتر ما شدند و حتی دوستانی که مخالف بودند به ما کمک کردند نسبت به ادامه مسیر شناخت بهتری داشته باشیم.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم همچنان وزارت خارجه را خدمتگزار خود بدانند و به ما کمک کنند که در این مسیر با قوت و دلگرمی همه مردم و البته تحت اشارات مقام معظم رهبری و تدابیر و مدیریت رئیس جمهور محترم پیش برویم.