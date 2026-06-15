لیبرمن: توافق آمریکا و ایران یک فاجعه سیاسی برای ماست

رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» با اشاره به تفاهم نامه حاصله میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ گفت: توافق بین ایالات متحده و ایران یک فاجعه سیاسی جدی است که بر ما نازل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» تاکید کرد: اسرائیل باید به ایالات متحده اطلاع دهد که ربط دادن عرصه ایران با عرصه لبنان را نمی‌پذیرد.

وی در اظهارات جنگ طلبانه خود علیه ایران تهدید کرد اگر ایرانی‌ها به اسرائیل حمله کنند، باید جزیره خارگ و بندر عباس را با تمام زیرساخت‌هایشان نابود کنیم و اگر موشک‌هایی از لبنان شلیک شوند، اسرائیل باید به شدت به حومه جنوبی بیروت و بعلبک حمله کند.

لیبرمن مدعی شد اسرائیل اجازه بیشتر شدن قدرت حزب‌الله را نخواهد داد و در صورت نیاز، حمله پیشگیرانه انجام خواهد د