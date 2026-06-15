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پوستر فدراسیون فوتبال ایران در آستانه دیدار با نیوزیلند
پوستر فدراسیون فوتبال ایران در آستانه دیدار با نیوزیلند
کد خبر:
۱۳۷۹۳۷۰
تاریخ انتشار:
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۷
15 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۹۳۷۰
|
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۷
15 June 2026
|
1656
بازدید
1656
بازدید
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فدراسیون فوتبال
تیم ملی فوتبال
جام جهانی
پوستر
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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