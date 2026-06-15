پیام کاپیتان تیم ملی برای مردم ایران
عیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: برای خوشحالی مردم ایران با لبخند بازی میکنیم
کد خبر: ۱۳۷۹۳۶۵| |
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به گزارش تابناک، ملیپوش فوتبال ایران در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت: همیشه تنها هدف ما این بوده که بهترین عملکرد را برای تیم ملی ارائه دهیم. ما واقعاً مثل برادر هستیم و حضور در اردوهای تیم ملی همیشه حس فوقالعادهای به ما میدهد.
قدرت تیم ما هم در کیفیت فردی بازیکنان است و هم در این واقعیت که همه یک هدف مشترک داریم؛ این که با لبخند بازی کنیم و مردم کشورمان را خوشحال کنیم.
مردم ایران عاشق تیم ملی هستند و این تیم همیشه بخشی از زندگی آنها بوده و شادی را به خانههایشان آورده است.
دوست داریم دوباره این اتفاق را رقم بزنیم. خوشبختانه این فرصت را داریم که بار دیگر در چنین صحنه بزرگی نماینده کشورمان باشیم.
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