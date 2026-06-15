عبور آلمان از رکورد برزیل در جام جهانی؛ گل تاریخی کای هاورتس برای مانشافت

کای هاورتس که دو گل از ۷ گل تیم ملی آلمان مقابل کوراسائو را به ثمر رساند، نام خودش را هم به شکل دیگری در تاریخ فوتبال مانشافت به ثبت رساند.

کای هاورتس با گل شماره ۲۳۹ آلمان در تاریخ جام جهانی، نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش ثبت کرد که توانست از رکورد برزیل پیشی بگیرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال آلمان با گلزنی مقابل کوراسائو در جام جهانی ۲۰۲۶، رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کرد و به بهترین گلزن تاریخ مسابقات جام جهانی تبدیل شد.

این رکورد در دقیقه ۸۸ دیدار آلمان و کوراسائو به ثبت رسید؛ جایی که کای هاورتس هفتمین گل مانشافت را وارد دروازه حریف کرد. این گل، دویست‌وسی‌ونهمین گل آلمان در تاریخ جام‌های جهانی بود؛ آماری که این تیم را بالاتر از برزیل قرار داد.

آلمان اکنون با ۲۳۹ گل در ۱۱۳ مسابقه جام جهانی، در صدر جدول گلزن‌ترین تیم‌های تاریخ این رقابت‌ها ایستاده است. پیش از این، برزیل با ۲۳۸ گل در ۱۱۵ مسابقه رکورددار بود.

نکته جالب اینکه صدمین گل تاریخ آلمان در جام جهانی نیز در یکی از مهم‌ترین مسابقات این تیم به ثمر رسید. این گل را گرد مولر فقید در فینال جام جهانی ۱۹۷۴ مقابل هلند به ثمر رساند؛ گلی که در دقیقه ۴۳ بازی، آلمان غربی را ۲ بر یک پیش انداخت و زمینه‌ساز دومین قهرمانی این کشور در جام جهانی شد.

سی‌وشش سال بعد و در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، توماس مولر دویستمین گل تاریخ آلمان در جام‌های جهانی را به ثمر رساند. او در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل آرژانتین گل نخست تیمش را در پیروزی پرگل ۴ بر صفر برابر آلبی‌سلسته وارد دروازه حریف کرد.

حالا در جام جهانی ۲۰۲۶، کای هاورتس با گل شماره ۲۳۹، نام خود را در تاریخ فوتبال آلمان ثبت کرده است؛ گلی که آلمان را به تنهایی به صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی رساند و رکوردی که سال‌ها در اختیار برزیل بود را از چنگ سلسائو خارج کرد.