صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عبور آلمان از رکورد برزیل در جام جهانی؛ گل تاریخی کای هاورتس برای مانشافت

کای هاورتس که دو گل از ۷ گل تیم ملی آلمان مقابل کوراسائو را به ثمر رساند، نام خودش را هم به شکل دیگری در تاریخ فوتبال مانشافت به ثبت رساند.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۶۱
| |
3664 بازدید
|
۳

عبور آلمان از رکورد برزیل در جام جهانی؛ گل تاریخی کای هاورتس برای مانشافت

کای هاورتس با گل شماره ۲۳۹ آلمان در تاریخ جام جهانی، نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش ثبت کرد که توانست از رکورد برزیل پیشی بگیرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال آلمان با گلزنی مقابل کوراسائو در جام جهانی ۲۰۲۶، رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کرد و به بهترین گلزن تاریخ مسابقات جام جهانی تبدیل شد.

این رکورد در دقیقه ۸۸ دیدار آلمان و کوراسائو به ثبت رسید؛ جایی که کای هاورتس هفتمین گل مانشافت را وارد دروازه حریف کرد. این گل، دویست‌وسی‌ونهمین گل آلمان در تاریخ جام‌های جهانی بود؛ آماری که این تیم را بالاتر از برزیل قرار داد.

آلمان اکنون با ۲۳۹ گل در ۱۱۳ مسابقه جام جهانی، در صدر جدول گلزن‌ترین تیم‌های تاریخ این رقابت‌ها ایستاده است. پیش از این، برزیل با ۲۳۸ گل در ۱۱۵ مسابقه رکورددار بود.

نکته جالب اینکه صدمین گل تاریخ آلمان در جام جهانی نیز در یکی از مهم‌ترین مسابقات این تیم به ثمر رسید. این گل را گرد مولر فقید در فینال جام جهانی ۱۹۷۴ مقابل هلند به ثمر رساند؛ گلی که در دقیقه ۴۳ بازی، آلمان غربی را ۲ بر یک پیش انداخت و زمینه‌ساز دومین قهرمانی این کشور در جام جهانی شد.

سی‌وشش سال بعد و در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، توماس مولر دویستمین گل تاریخ آلمان در جام‌های جهانی را به ثمر رساند. او در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل آرژانتین گل نخست تیمش را در پیروزی پرگل ۴ بر صفر برابر آلبی‌سلسته وارد دروازه حریف کرد.

حالا در جام جهانی ۲۰۲۶، کای هاورتس با گل شماره ۲۳۹، نام خود را در تاریخ فوتبال آلمان ثبت کرده است؛ گلی که آلمان را به تنهایی به صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی رساند و رکوردی که سال‌ها در اختیار برزیل بود را از چنگ سلسائو خارج کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی آلمان جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیم ملی برزیل تابناک ورزشی
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوادار ایرانی با تصویر رهبر انقلاب در سوفای
میناب هم امروز در ورزشگاه بود
تساوی بلژیک و مصر به سود ایران؛ «ساعت شماری» قلعه‌نویی برای صدرنشینی
اسپانیا مقابل کیپ‌ورد رکورد زد، اما نبرد/ توقف مدعی جام در گام اول
خنثی‌سازی بمب در ورزشگاه متلایف؛ وینیسیوس فرشته نجات برزیل مقابل مراکش
آلمان بلای برزیل را سر کوراسائو درآورد/ خط و نشان ناگلسمان برای جام
برنامه کامل گروه E جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصتی دوباره برای آلمان با تیمی عجیب!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
1
پاسخ
قهرمانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
6
پاسخ
جام جهانی که کوراسائو توش هست ولی ایتالیا نیست !
خوش خیال
|
Canada
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
6
پاسخ
ایران اگر در این دور فقط ۲۲۴ گل بزنه میتونه رکورد آلمان را بشکنه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005mpl
tabnak.ir/005mpl