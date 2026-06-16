ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در جیب «چند خانواده خاص»/ بانک مرکزی تنها مرجع «نفهمیدن» در کشور است!

رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر خودروهای ما ۹۰ درصد ساخت داخل است، چرا با یک بالا و پایین شدنِ دلارِ دولتی، قیمت‌شان ۱۰۰ درصد جهش می‌کند؟ واضح است که دولت برای پر کردن چاله‌های خودش ارز را گران می‌کند و دودش مستقیماً به چشم مردمی می‌رود که باید ارابه‌های گران را پیش‌خرید کنند.

ارزهای ۲۸۵۰۰ تومانی به کام کدام خانواده‌های خاص شد؟ چرا با وجود ادعای فراوانی کالا، بازار نهاده و روغن همچنان در قبضه دانه درشت‌هاست؟ گفتگوی خبرنگار تابناک با عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به افشای بن‌بست‌های تعمدی در بانک مرکزی می‌پردازد؛ جایی که بخش خصوصی حاضر است بدون یک ریال دولتی، میدان گازی استخراج کند و برق کشور را تأمین کند، اما پشت درهای بسته اتاق‌های دولتی معطل یک امضا می‌ماند!

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در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌های غیراستاندارد و بدون مجوز از سوی خودروسازان بزرگ مثل ایران‌خودرو، سایپا و حتی مونتاژکارانی نظیر مدیران‌خودرو بودیم. به عنوان شخصی که در بدنه وزارت صمت فعالیت کرده‌اید و ساختار را می‌شناسید، فکر می‌کنید ریشه این وضعیت کجاست و چه باید کرد؟

اگر با هم صادق باشیم؛ بهانه اصلی خودروساز برای افزایش قیمت، گرانی «ارز» است اما سوال اصلی اینجاست که ارز را چه کسی گران می‌کند؟ بدیهی است که ارز دست دولت است و. نمی‌شود دولت بیاید برای پر کردن چاله و چوله‌های ناشی از نابلدی و ناکارآمدی مدیرانش، قیمت ارز را بالا ببرد و بعد بگوید «چرا گران کردید؟» بنابراین این یک چرخه معیوب است و این مدل حکمرانی به همه آسیب می‌زند.

اما خودروسازان همیشه مدعی بومی‌سازی و تولید ملی هستند. این تناقض را چطور تحلیل می‌کنید؟

آقایان وقتی می‌خواهند گزارش عملکرد بدهند، ادعا می‌کنند خودرو ۹۰ درصد ساخت داخل است خب اگر ۹۰ درصد ساخت داخل است، پس چرا با هر نوسان دلار، قیمت را ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بالا می‌برید؟ اگر تولید ملی است، چرا باید تا این حد به دلار وابسته باشد؟ این‌ها باید تفکیک شود. من کارشناس می‌گویم حتی اگر افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی را هم در نظر بگیریم، باز هم این جهش‌های چند مرحله‌ای قیمت خودرو هیچ منطق اقتصادی ندارد.

چرا تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند جلوی این آشفتگی را بگیرد؟

چون چیزی به نام «تیم» وجود ندارد! شما الان نگاه کنید؛ وزارت اقتصاد کار خودش را می‌کند، بانک مرکزی راه خودش را می‌رود، بانک‌ها هم همین‌طور امروز وزارت صمت یک حرفی می‌زند و فردا جهاد کشاورزی حرفی دیگر در نتیجه این ناهماهنگی خروجی این می شود که کشاورز گندم تولید می‌کند اما برای دریافت پولش معطل می‌ماند به همین جهت لازم است دولت به جای بدقولی، وارد میدان شود و این ناهماهنگی را حل کند بنابراین نیاز به تشکیل یک «قرارگاه اقتصادی» داریم که همه ناهماهنگی ها را به هم وصل کند، اما فعلاً هر کس ساز خودش را می‌زند.

شما به بحث «نفوذ» یا تصمیمات سلیقه‌ای مدیران هم اشاره داشتید. موردی در ذهن دارید؟

پروژه‌ای در چابهار بود که چند شرکت دولتی جمع شدند تا واحد تولید فولاد ۱۰ میلیون تنی راه بیندازند؛ حتی قرارداد مواد اولیه‌اش را با استرالیا بستند و واحد اولش در حال اتمام بود. اما یک وزیر آمد و خیلی ساده گفت «توجیه ندارد، ولش کنید!». به همین سادگی با یک امضا، سرمایه‌گذاری عظیمی را معطل کردند. حالا یا خودِ وزیر نابلد است یا نفوذی‌ها او را به این سمت هدایت می‌کنند.

نتیجه‌اش این است که یک روز آنقدر جوجه تولید می‌کنند که باید «زنده به گور» شود و روز دیگر قیمت مرغ به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد! این سیاست‌ها هیچ هماهنگی با واقعیت زندگی مردمی که در خیابان هستند یا رزمندگان ما ندارد. آقایان اگر بخواهند، حل این مسائل کاری ندارد و این تناقضات است که اعتماد مردم را از بین می‌برد.

حرف منطقی «پیوست رسانه‌ای» می‌خواهد و رسانه‌های ما باید مطالبه‌گری حرفه‌ای را یاد بگیرند؛ نه دعوا و بزن‌بخور، بلکه سوال حرفه‌ای! وقتی مطالبه‌گری حرفه‌ای نباشد، هر مسئولی به خودش اجازه می‌دهد تخلف کند. مثلاً در قانون برنامه هفتم، ارقامی برای توسعه کشور گذاشته شده؛ الان دو سه سال گذشته، اما کسی نمی‌پرسد چقدر از آن محقق شد؟ کدام بخش جلو است و کدام بخش اصلاً کاری نکرده؟ این وظیفه رسانه است که اجازه ندهد مسئول پشت وعده‌ها پنهان شود.



در بحث واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، همیشه نام‌های خاصی مطرح می‌شود. آیا واقعاً «مافیای دانه درشت‌ها» همچنان حاکم است؟

دقیقاً همین‌طور است؛ زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت، لیستی که بانک مرکزی منتشر کرد را نگاه کنید؛ اسامی شرکت‌های فعال در حوزه روغن و نهاده‌ها مشخص بود. چرا باید ارز کشور فقط بین چند خانواده و چند اسم «دانه درشت» تقسیم شود؟ الان هم که می‌گویند مشکل حل شده و کالا به میزان کافی هست اما در عمل این‌طور نیست. تولیدکنندگان به من می‌گویند اجازه بدهید خودمان برویم کار را انجام دهیم، ما مشکل خودمان را حل می‌کنیم اما راه را برایشان بسته‌اند.



بانک مرکزی معمولاً بحث «محدودیت منابع ارزی» را مطرح می‌کند. پاسخ شما به این توجیه چیست؟

دولت محدودیت دارد، قبول؛ اما این مساله راهکار دارد! راهکارش این است که دولت اجازه دهد بخش خصوصی وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند. اما مشکل اینجاست که بانک مرکزی تضمین نمی‌دهد. ما مدت‌ها بحث داشتیم اما مسئولان بانک مرکزی می‌گفتند که ما نمی‌توانیم منشأ خارجی ارز را تشخیص دهیم درحالی که اگر شما که تنها مرجع تشخیص هستید نمی‌توانید، پس چه کسی باید تشخیص دهد و این یعنی فرار از مسئولیت بنابراین بانک مرکزی باید تضمین دهد تا سرمایه بخش خصوصی جذب پروژه‌ها شود و دولت از این محدودیت خارج شود.



شما در زمان ریاست کنسرسیوم، پیشنهادی برای حل مشکل خوراک پتروشیمی‌ها داشتید که بسیار جالب بود. چرا آن طرح به نتیجه نرسید؟