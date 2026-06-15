عکس: مشکل جدید در زمین های نبرد روسیه و اوکراین
کد خبر: ۱۳۷۹۳۵۳| |
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به گزار تابناک، عکس فوق با این توضیح در شبکه های اجتماعی منتشر شده است:
زمین جبهه را فیبرنوری پوشانده و اگر دورِ پلوس یا هر قطعه چرخانی پیچیده شوند، خودرو تا ابد گیر میفتد. این رشته های فیبرنوری با کِولار تقویت شده اند و پاره کردنشان محال است، مقاومت کششی بسیار بالاست. فقط می توانید دانه دانه بِبُریدشان، که برای اینکار هم وقت ندارد چون هرلحظه ممکن است fpv برسد.
اوکراینیها می گویند هم اکنون در جبهه، به ازای هر سرباز روس 3 تا 5 پهپاد fpv درحال پرواز هست!
البته مطمئناً برای اوکراینیها هم همین وضع هست.
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