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حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟

انتصاب علی سرزعیم به ریاست هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه، در حالی صورت گرفته که مواضع جنجالی و سیاسی اخیر او درباره ساختار سیاسی کشور واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در فضای عمومی برانگیخته و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک سپه است.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۴۷
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33764 بازدید
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۶۴

حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد/ بانک سپه چه توضیحی دارد؟

انتصاب جنجالی «علی سرزعیم» به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه، پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ پرسش‌هایی که تا این لحظه پاسخی روشن و قانع‌کننده برای آن‌ها ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ شرکتی که بازوی سرمایه‌گذاری بانک سپه محسوب می‌شود، در قلب یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور قرار دارد؛ بانکی که پس از ادغام مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح، به یکی از حساس‌ترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است. طبیعی است که انتصاب مدیران در چنین جایگاهی، باید با دقت، شفافیت و حساسیت بسیار بالا صورت گیرد.

اما آنچه این انتصاب را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده، صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی نیست، بلکه سابقه مواضع علنی فردی است که اکنون در رأس یکی از مهم‌ترین بازوهای سرمایه‌گذاری این بانک قرار گرفته است.

علی سرزعیم پیش‌تر در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرده بود که «دیگر هیچ علقه‌ای به جمهوری اسلامی ندارد و از آن تبری می‌جوید». او در همان متن، عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد و تأکید داشت که دیگر هیچ مسئولیت یا سمتی در ساختارهای مرتبط نخواهد پذیرفت و فعالیت خود را در بخش خصوصی ادامه خواهد داد.

اکنون پرسش کلیدی و مهم از «آیت الله ابراهیمی» مدیرعامل بانک سپه (نهاد بالادستی شرکت سرمایه‌گذاری سپه) این است: چگونه فردی که چنین مواضعی را مطرح کرده، امروز بر کرسی ریاست هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های کلیدی وابسته به یک بانک بزرگ دولتی تکیه بزند؟ آیا میان این اظهارات صریح و پذیرش چنین مسئولیت حساسی، تناقضی آشکار وجود ندارد؟

موضوع شخص نیست؛ مسئله اصلی سازوکار تصمیم‌گیری و نظارت در انتصاب‌هایی از این دست در ساختار بانک سپه است. آیا سوابق و مواضع علنی افراد پیش از واگذاری چنین مسئولیت‌های مهمی بررسی نمی‌شود؟ آیا اصول و معیارهای مشخصی برای انتخاب مدیران در نهادهای مالی حساس کشور وجود دارد یا تصمیم‌ها در فضایی مبهم و بدون پاسخگویی اتخاذ می‌شوند؟

از سوی دیگر، این وضعیت پرسش مهم‌تری را نیز مطرح می‌کند: اگر فردی باور دارد که یک نظام سیاسی دچار «فلاکت» است و صراحتاً از آن اعلام برائت می‌کند، چگونه می‌تواند در همان ساختار به تدوین برنامه‌های راهبردی و مدیریت سرمایه‌های کلان بپردازد؟ چنین دوگانگی‌ای نه‌تنها با منطق مدیریتی سازگار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کند. افکار عمومی حق دارد بداند معیارهای گزینش مدیران در نهادهای حساس اقتصادی و بانکی چیست و چه کسی پاسخگوی چنین تصمیم‌هایی است.

بانک سپه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، نمی‌تواند نسبت به این پرسش‌ها بی‌اعتنا باشد. سکوت در برابر چنین ابهاماتی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه بر دامنه بی‌اعتمادی می‌افزاید. اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان این بانک به‌طور شفاف توضیح دهند که بر چه مبنایی چنین انتصابی در زیرمجموعه بانک سپه صورت گرفته و آیا با توجه به سوابق و مواضع اعلام‌شده، ادامه حضور علی سرزعیم در این جایگاه قابل دفاع است یا خیر.

افکار عمومی انتظار پاسخ دارد؛ پاسخی روشن، صریح و مسئولانه از مدیریت بانک سپه.

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بانک سپه علی سرزعیم انتصاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۰۳
انتشار یافته: ۶۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
109
پاسخ
رفیق بازی دیگر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قبلا نفوذی ها حداقل ظاهر سازی میکردن جدیداً دیگه زحمت ظاهرسازی هم به خودشون نمیدن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
به نظر من خود این آقا مهم نیست بلکه شخصی که این رو منصوب کرده خطرناک تره و نهاد های اطلاعاتی باید روی ناصب این فرد زوم کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ممکنه عملکرد خودش خوب باشه ، اگر بد باشه حرف مفت زده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حیف از مردم نجیب ایران که مجبورند پول های خود را
در یک همچین سیستم بانکی نگه دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
22
93
پاسخ
نفوذ آقا جان نفووووذ . به قول دایی جان کار کاره انگلیس هاست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
49
70
پاسخ
جماعت ....ق. مشکل در شخص پزشکیان است که از افراد مساله دار حمایت میکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بانک سپه که یک بانک نظامی است چه ربطی به پزشکیان داره؟! ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
71
91
پاسخ
شاید همین آدم ها بتوانند شرایط کشور را بهبود ببخشند . یه مدت کار دا بدین دست مخالفین خودتان ... یه مدت شوق خدمت را کنار بگذارید و به دیگران وابگذارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
از همون ابتدای انقلاب هر جا کار افتاد دست این ها کارها خراب شد. از بنی صدر بگیر تا غیره و غیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
17
135
پاسخ
به جمهوری اسلامی علقه ندارند اما به پول و مقامش چرا
محسن گرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
20
83
پاسخ
مگر کشور قحط رجال است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بله در حلقه مدیران دولتی قحط الرجال است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
عزیز دل برادر! اتفاقا بانک سپه یکی از مؤسساتی است که اصلا ربطی به دولت ندارد! لذا در انتقاد زمین و زمان را به هم ندوزید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
45
63
پاسخ
یواش تر بگید، اگه رئیس جمهور بشنوه، استعفا میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
به رئیس جمهور چه ربطی داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تازه از نمکدون درت اوردتد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
رئیس جمهور بارها تاکید کرده که استعفا نمی‌دهد. این شایعه‌ای است که ساخته‌اید تا زبان به طعنه بگشایید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اگر من بجای رئیس جمهور بودم یکماه هم دوام نمی آوردم بخاطر توهین ها و بی احترامی هایی که بهش شد و جنگ و مشکلات ناشی از آن و چوب لای چرخ گذاشتن برخی از بزرگان. ولی رئیس جمهور مردی شجاع است که جان بر کف و بی پروا تمام تلاشش را می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
53
پاسخ
بقیه صندوق ها هم همینطوری هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
56
پاسخ
مدیریت مردم دست الگارشی منافق نباید بیافته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
23
پاسخ
من اومدم کشته بشم کف خیابون ،،با خون خود خط بکشم ،کف خیابون ، موشک از آسمون بیاد کف خیابون ، اصلا همش تموم بشم کف خیابون
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