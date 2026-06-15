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لاوروف: تحولات پیرامون ایران دلگرم‌کننده است

وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که بیانیه‌های دلگرم‌کننده آمریکا، ایران و پاکستان، به زودی شکل عملی و اجرایی به خود بگیرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۳۳
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لاوروف: تحولات پیرامون ایران دلگرم‌کننده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه امروز (دوشنبه) تحولات و بیانیه‌های اخیر پیرامون ایران را دلگرم‌کننده توصیف کرد.

لاوروف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران بعد از دیدار با «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس ابراز امیدواری کرد که بیانیه‌های دلگرم‌کننده آمریکا، ایران و پاکستان، به زودی شکل عملی و اجرایی به خود بگیرد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این‌باره توضیح داد: «ما درباره وضعیت پیرامون ایران، از جمله پیامد‌های آن برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت‌و‌گو کردیم. امیدواریم که بیانیه‌های دلگرم‌کننده‌ای که امروز صبح از واشنگتن، تهران و پاکستان به عنوان کشور میانجی مذاکرات صادر شد، عملی گردد».

وزیر خارجه روسیه همچنین سطح عالی روابط دوجانبه با بلاروس را ستود و تلاش‌های غرب برای ایجاد اختلاف بین دو طرف را محکوم کرد.

بامداد دوشنبه بود که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفت که یادداشت تفاهم با تهران نهایی شده و محاصره دریایی غیرقانونی علیه ایران را لغو می‌کند. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز حصول تفاهم را تایید کرد.

بر این اساس، جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافت. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.

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