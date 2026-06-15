کشف بزرگترین پرونده فساد در تهران
با اقدامات قاطع قضایی و پیگیری مجدانه دادستانی تهران، یکی از بزرگترین و پیچیدهترین پروندههای زمینخواری در غرب پایتخت کشف و در دستور کار رسیدگی قضایی قرار گرفته است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با اقدامات قاطع قضایی و پیگیری مجدانه دادستانی تهران، یکی از بزرگترین و پیچیدهترین پروندههای زمینخواری در غرب پایتخت کشف و در دستور کار رسیدگی قضایی قرار گرفته است.
در این پرونده با جعل وقفنامه، اسناد رسمی و سوءاستفاده از وکالتنامهها، منجر به تصرف غیرقانونی اراضی در منطقه فرحزاد شده که از نظر ارزش ریالی یکی از بزرگترین پروندههای زمینخواری کشور محسوب میشود.
اطلاعات این پرونده طی ساعات آتی منتشر میشود.
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