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پشت لنز جام جهانی با ابوالفضل امان‌الله و پیام پارسایی؛

مواجهه عکاس ایرانی با جنیفر لوپز در افتتاحیه جام جهانی/ لحظه ثبت لگد علی کریمی چگونه رقم خورد؟

یکی از صحنه‌های بحث برانگیز حضور تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی، احتمالاً به حواشی حضور در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان باز می‌گردد. جایی که علی کریمی پس از تعویض در بازی با پرتغال لگدی به ساک پزشکی تیم ملی زد و البته بعدها گفت که این اتفاق تاریک سابقه ورزشی‌اش بوده است، صحنه‌ای که توسط یکی از عکاسان ورزشی ایرانی به ثبت رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۱۸
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مواجهه عکاس ایرانی با جنیفر لوپز در افتتاحیه جام جهانی/ لحظه ثبت لگد علی کریمی چگونه رقم خورد؟

علیرضا محرمی - عکاسی از جام جهانی اگرچه همانند بازی کردن در چنین تورنمنت مهمی افتخارآمیز نیست، اما برای آنها که عاشق کارشان هستند و عکاسی ورزشی برای آنها حرفه اصلی است، به نوعی سقف کاری‌شان محسوب می‌شود. ابوالفضل امان‌الله و پیام پارسایی، دو عکاس ورزشی ایرانی که باهم حضور در ۸ جام جهانی مختلف را تجربه کرده‌اند، درباره تجربیاتی که در این حرفه و به ویژه جام جهانی داشته‌اند صحبت کرده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روزهای جام جهانی، تب فوتبال داغ است. این روزها هم که جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار می‌شود، بسیاری فوتبال و اخبار و حواشی آن را دنبال می‌کنند. اما همه چیز در فوتبال آن چیزی نیست که مقابل دوربین‌های تلویزیونی رقم می‌خورد و حتی اگر تماشاگر داخل استادیوم هم باشید، خیلی چیزها از چشم پنهان می‌ماند.

جام جهانی تاریخ دارد و پیش از این ۲۲ دوره آن برگزار شده که همه آنها اتفاقات و حواشی خاص خودش را داشته است. لحظات تلخ و شیرینی که گذشته و این خاطرات روایت‌هایی هم دارد. تابناک میزبان دو عکاس ورزشی بوده که سابقه چندین دوره حضور در جام جهانی را داشته‌اند و آنها راوی خاطراتی هستند که احتمالاً از چشم دنبال کنندگان فوتبال دور بوده یا اگر با این خاطرات و تصاویر مواجه شده‌اند، از اتفاقات پشت لنز بی خبرند.

ابوالفضل امان‌الله، عکاس ورزشی که از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان تا ۲۰۲۲ قطر، پنج دوره حضور در این تورنمنت را تجربه کرده و تصاویر زیادی را به ثبت رسانده یکی از میهمانان تابناک بود. پیام پارسایی، عکاس ورزشی هم که از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به این تورنمنت رفته، دیگر میهمان تابناک بود که او هم خاطرات جالی از سه جام جهانی اخیر دارد که تجربه عکاس در آنها را تجربه کرده است؛ از مواجهه با جنیفر لوپز در برزیل تا کاندیدای عکاسی در جام جهانی ۲۰۲۶ که به ماجراهای ویزا گره خورده است.

*نحوه آشنایی با فضای تی‌خوآنا محل کمپ تیم ملی ایران در مکزیک و کارتل‌های مواد مخدر

*دیدن و تجربه عکاسی از جنیفر لوپژ اتفاق مهمی است؛ چیزی نمانده بود این فرصت را از دست بدهم!

*دردناک است که تیم ملی کشورت گل بزند یا گل بخورد و شما با احساسات خودتان تنها باشید

*مقایسه سازنده فولکس در سال ۱۹۴۵ با یک عکاس در عصر حاضر!

*از دست دادن یک صحنه مهم در عکاسی مانند از دست رفتن یک پنالتی مهم در فوتبال است

*برای اینکه در لیست جام جهانی باشیم یا نه، استرس داریم

*راز عکاسی از لگد علی کریمی به ساک پزشکی تیم ملی چه بود؟ از همه بازیکنان شناخت داشتم

*برای عکاسی از مارادونا ۱۴ ساعت از مسکو به کازان رفتم

مشروح این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه ببینید:

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